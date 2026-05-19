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बेनिशाको डेब्यू नाटक ‘सेतो धरती’ को पुनः मञ्चन शुक्रबारदेखि

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ८ गते १४:१७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अभिनेत्री बेनिशा हमालको डेब्यु अभिनय रहेको नाटक ‘सेतो धरती’ कान्तिपुर थिएटरमा शुक्रबारदेखि पुनः मञ्चन हुने भएको छ ।
  • अमर न्यौपानेको मदन पुरस्कार विजेता उपन्यासमा आधारित तथा सुन्दर धिताल निर्देशित सो नाटक १६ असारसम्म मञ्चन गरिने छ ।
  • यसअघि वैशाखमा मञ्चन हुँदा ६ हजार दर्शकले हेरेको यस नाटकमा थिएटरका ३० जना कलाकारले अभिनय गरेका छन् ।

काठमाडौं । मदन पुरस्कार विजेता पुस्तक ‘सेतो धरती’माथि आधारित सोही नामको नाटकको मञ्चन पुनः सुरु हुने भएको छ । कान्तिपुुर थिएटरले शुक्रबारदेखि यसलाई पुनः मञ्चन गर्न लागेको हो ।

दर्शकको अत्याधिक मागको कारण नाटकलाई शुक्रबारदेखि १६ असार मंगलबारसम्म मञ्चन गर्न लागिएको थिएटर प्रमुख प्रकाश पुरीले जानकारी दिए । चर्चित अभिनेत्री बेनिशा हमालको डेब्यू अभिनय रहेको यो नाटकको मञ्चन यसअघि १९ बैशाखसम्म चलेको थियो ।

त्यतिबेला ६ हजार जना दर्शकले नाटक हेरेका थिए । अमर न्यौपानेद्वारा लिखित उक्त पुस्तकमा बेनिशाले शीर्ष भूमिका निर्वाह गरेकी छिन् । सुन्दर धिताल निर्देशित नाटकमा कान्तिपुर थिएटरका ३० जना कलाकारले समेत अभिनय गरेका छन् ।

यो थिएटरमा चलेको पछिल्लो नाटक ‘महाभारत’ थियो, जसको मञ्चन आइतबार समापन भएको छ । त्यसअघि ‘समर लभ’ मञ्चन गरिएको थियो भने यसपछि विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको चर्चित कृति ‘तीन घुम्ती’मा आधारित सोही नामको नाटकको मञ्चन तयारी छ ।

बेनिशा हमाल सेतो धरती
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