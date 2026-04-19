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कोटेश्वरमा कारले चार मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा ७ जना घाइते

सोमबार राति ग्वार्कोबाट कोटेश्वर तर्फ आउँदै गरेको बा १४ च ४८ २० नम्बरको निजी कारले विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेका चार वटा मोटरसाकललाई ठक्कर दिएको थियो ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ८ गते २१:५६

८ असार, काठमाडौं । काठमाडौंको कोटेश्वरमा एक कारले चार वटा मोटरसाइकल ठक्कर दिँदा सात जना घाइते भएका छन् ।

सोमबार राति ग्वार्कोबाट कोटेश्वर तर्फ आउँदै गरेको बा १४ च ४८ २० नम्बरको निजी कारले विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेका चार वटा मोटरसाकललाई ठक्कर दिएको थियो ।

उक्त कारले बा ९६ प ३३२५, बाप्र ०२०६६ प ९१०७, बाप्र ०२०४१ प ८२८२ र बा ८९ प ६४८६ नम्बरका मोटरसाइकलहरूलाई ठक्कर दिएको थियो ।

सो दुर्घटनामा मोरङको विराटनगर घर भई हाल काठमाडौं सिनामंगल बस्ने ४५ वर्षका भीष्म श्रेष्ठ, मकवानपुर घर भई ग्वार्को बस्ने २२ वर्षीय ज्ञानसागर लोप्चन, भोजपुर घर भई हाल ग्वार्को बस्ने १९ वर्षका बबिन राई, ललितपुरको धापाखेल बस्ने ३० वर्षका एलिस बानियाँ, स्वयम्भु बस्ने १८ वर्षका सुशील श्रेष्ठ, डोटीको बडीकेदार गाउँपालिका घर भई हाल ललितपुरको सातदोबाटो बस्ने २१ वर्षीय रवि चन्द र रामेछाप मन्थली घर भई हाल झम्सीखेल बस्ने २२ वर्षीय सुदीप थापा घाइते भएका छन् ।

उनीहरूको बी एन्ड बी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।

दुर्घटना भएका सबै मोटरसाइकल र कारका साथै कार चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

घाइतेहरू कसको अवस्था के छ ? यस्तो छ प्रहरी टिपोट :

 

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सडक दुर्घटना
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