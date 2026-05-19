११ महिनामा भरतपुर महानगरको पुँजीगत खर्च ३७.५४ प्रतिशत मात्रै

८ असोज, चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले चालु आ. व. २०८२/०८३ को ११ महिनामा जम्मा ३७.५४ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छ ।
महागनरको कुल बजेट ५ अर्व २२ करोड ३१ लाख ७९ हजारमध्ये पूँजीगततर्फ विनियोजन गरिएको २ अर्व ६२ करोड ७६ लाख १६ हजार ३१९ रूपैया मध्ये जेठ मसान्तसम्म ९८ करोड ६३ लाख ३९ हजार ४५० रूपैया अर्थात ३७.५४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
यस्तैं, चालु शीर्षकमा विनियोजन गरिएको २ अर्व ६० करोड १६ लाख १२ हजार ६८१ रूपैया मध्ये जेठ मसान्तसम्म १ अर्व ८३ करोड ५० लाख ३६ हजार १८५ रूपैया अर्थात ७०.५३ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
चालु र पूँजिगत गरी महानगरले जम्मा २ अर्व ८२ करोड १३ लाख ७५ हजार ६३५ अर्थात ५३.९४ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । रहेको अवस्था छ ।
महानगरपालिकाले आन्तरिक आम्दानीतर्फ १ अर्ब ८० करोड राजश्ज संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा २०८३ जेष्ठ मसान्तसम्म १ अर्व २५ करोड ६७ लाख अर्थात ६९.४४ प्रतिशत राजश्व संकलन गरेको छ ।
महानगरपले २०८३ असार मसान्तसम्म आन्तरिक आम्दानीतर्फ घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्कसमेत गरी करिब. १ अर्व ५० करोड आम्दानी हुने अपेक्षा राखेको छ । यस्तै, चालु खर्च करिब २ अर्व १५ करोड र पूँजीगततर्फ करीब १ अर्व ४५ करोड खर्च हुने अनुमान गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष महानगरले आन्तरिक आयबाट २ अर्ब १७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ राजश्ज संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
महानगरको १९औं नगरसभामा नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दै महानगरका कार्यवाहक नगरप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षमा पूँजीगत खर्च कम हुँदा विकास निर्माण सुस्ताएको र राजश्व संकलनको लक्ष्यमा समेत धक्का पुगेको बताए ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षति, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, इरान, अमेरिका युद्धले इन्धनको मूल्यवृद्धि भएका कारण महानगरले सोचेको जस्तो गरेर कामलाई गति दिन नसकेको कार्यवाहक नगरप्रमुख अधिकारीले स्वीकार गरे ।
संघीय सरकारबाट समानीकरण अनुदान ४० करोड ८३ लाख विनियोजन भएकोमा जेष्ठ मसान्तसम्म ३७ करोड ३३ लाख ९० हजार र प्रदेश सरकारबाट समानीकरण अनुदान ४ करोड ६६ लाख ६ हजार विनियोजन भएकोमा जेष्ठ मसान्तसम्म विनियोजनको पुरै रकम नै निकासा प्राप्त भएको महानगरले जनाएको छ ।
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