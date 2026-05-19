छथर जोरपाटीमा बसाइँ सरेर आउनेलाई सुरक्षित आवास योजना

९ असार, धनकुटा । धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा बसाइँ सरेर आउनेलाई सुरक्षित आवनसको व्यवस्था, विपन्न परिवारलाई नि:शुल्क विद्युत् तथा शिशु बचत लखपति कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
दोस्रो गाउँसभाको नवौं अधिवेशनमा गाउँपालिका अध्यक्ष छत्रबहादुर सुब्बाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै महत्वकांक्षी कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेका हुन् ।
गाउँपालिकाले यसअघि बसाइँ सरेर आउनेलाई दुहुनो गाई उपहार दिंदै आएकोमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि त्यसलाई हटाएर सुरक्षित आवासको कार्यक्रम तय गरेको अध्यक्ष सुब्बाले बताए ।
यस्तै गाउँपालिकाले ‘उज्यालो कार्यक्रम’अन्तर्गत विपन्न परिवारलाई नि:शुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । स्थायी बासिन्दा विपन्न परिवारको पहिचान गरी न्यूनतम महसुल निर्धारण गरेर विद्युत् सेवा नि:शुल्क उपलब्ध गराइने जनाइएको छ ।
यसमा उद्योग तथा व्यवसाय प्रायोजनको लागि प्रयोग गरिएको विद्युत महशुल भने व्यक्ति वा संस्था स्वयंले तिर्नुपर्ने भएको छ । यता गाउँपालिका शिशु बचत लखपति कार्यक्रम अन्तर्गत एउटा बच्चा जन्मेपछि उसको नाममा बैंक खाता खोलेर जम्मा गरि दिने र बच्चा १८ वर्ष पुगेपछि लखपति बन्ने गरिको कार्यक्रम सञ्चालन हुने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
बालबालिकाले १८ वर्ष पुगेपछि उक्त रकम शिक्षा तथा अन्य आवश्यक प्रयोजनमा उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने अध्यक्ष सुब्बाले बताए ।
यस्तै गाउँपालिकाले राहतमुलक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत हरेक परिवारलाई स्वास्थ्य बीमामा ५० प्रतिशत अनुदान तथा क र ख वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका परिवारलाई नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
गाउँपालिकाले ‘कृषि र पशु पेसामा लागौं, आत्मनिर्भर र स्वावलम्बी बनौं’ भन्ने नारासहित ‘आत्मनिर्भरता र समृद्धिको नयाँ पाइला’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
कृषि उत्पादन वृद्धि, कृषि पकेट कार्यक्रम तथा रोजगारी सिर्जनामा विशेष जोड दिइएको छ । शिक्षा क्षेत्रतर्फ ‘ल्याऔँ, सिकाऔँ, टिकाऔँ र बिकाऔँ’ अभियान सञ्चालन गरी विद्यालय उमेरका सबै बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याइने भएको छ । प्रविधिमैत्री शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार विकास, छात्रवृत्ति, सीप विकास तथा खेलकुद कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने नीति लिइएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रअन्तर्गत ‘स्वस्थ म, स्वस्थ मेरो पालिका, स्वस्थ मेरो देश’ अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ । पूर्ण खोप, पोषण कार्यक्रम, गर्भवती प्रोत्साहन भत्ता, परिवार नियोजन तथा सुरक्षित प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा जोड दिइएको छ ।
गाउँपालिकाले ‘उपाध्यक्षसँग गर्भवती तथा शिशु पोषण कार्यक्रम’लाई निरन्तरता दिँदै गर्भवती महिलालाई उपलब्ध गराउँदै आएको ९ हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता यथावत् राख्ने जनाएको छ । साथै ग्रामीण क्षेत्रमा घुम्ती अल्ट्रासाउन्ड सेवा सञ्चालन गरिनेछ ।
पूर्वाधार विकासतर्फ सडक गुरुयोजना कार्यान्वयन, आयोजना बैंक निर्माण, नियमित अनुगमन तथा मर्मत सम्भार कोषको प्रभावकारी परिचालन गरिने भएको छ । स्वच्छ, हरियाली र व्यवस्थित बजार निर्माण तथा जलवायु अनुकूल पूर्वाधार विकासलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ ।
खानेपानीतर्फ ‘एक घर, एक धारा’ नीति अवलम्बन गर्दै तमोर, मजुवा, अधेरी लिफ्टिङ तथा जोरपाटी खानेपानी आयोजनाका लागि संघीय र प्रदेश सरकारसँग साझेदारी र बजेट व्यवस्थापनको पहल गरिने भएको छ ।
विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा, खेलकुद, भाषा, संस्कृति, लैङ्गिक समानता तथा सुशासनका कार्यक्रमलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
डिजिटल अभिलेखीकरण, पारदर्शी भुक्तानी प्रणाली, सार्वजनिक सुनुवाइ तथा नागरिक जवाफदेहितामार्फत सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम उल्लेख छ ।
आवश्यक सुझाव र छलफलको अध्ययनका लागि वडाअध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्य गाउँसभाका सदस्यहरुलाई नीति तथा कार्यक्रम प्रतिलिपी बुझाइएको र उनीहरुको सुझावलाई समेटेर आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम पास गरि असार १० गते गाउँपालिको बजेट सार्वजनिक गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
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