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कालिञ्चोक दर्शन गरी फर्किँदै गरेको कार दुर्घटना, ६ जना घाइते

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ९ गते १६:३५

९ असार, काभ्रेपलाञ्चोक । दोलखाको कालिञ्चोक माताको दर्शन गरी फर्किँदै गरेको कार दुर्घटना हुँदा ६ जना घाइते भएका छन् ।

प्रहरीका अनुसार भीमेश्वर नगरपालिका–६ भुतपोखरी नजिकै बा १५ च १४९२ नम्बरको कार मंगलबार दिउँसो साढे २ बजेतिर आफैं अनियन्त्रित भई सडकबाट अन्दाजी १३ मिटर तल खसेर दुर्घटना भएको थियो ।

दुर्घटना परी काठमाडौंको शंकरापुर नगरपालिका–२ का ६५ वर्षीय सन्त नासुर, उनकी श्रीमती ५५ वर्षीया राम्री नासुर, छोरी २२ वर्षीया अनिता नासुर, १२ वर्षीय सुजन नासुर, ८ वर्षीय सुजित नासुर र २२ वर्षीया सुनिता तामाङ घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

घाइतेमध्ये सन्त, अनिता, सुजन र सुजितको अवस्था मध्यम रहेको र उनीहरूको चरिकोटस्थित च्छोरोल्पा अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रहरीका अनुसार राम्री नासुर र सुनिता तामाङको अवस्था भने सामान्य रहेको छ ।

कार चालक काठमाडौंको शंकरापुर नगरपालिका–३ का २१ वर्षीय निरज तामाङलाई दोलखा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

दुर्घटनाबारे आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको छ ।

कार दुर्घटना नेपाल प्रहरी
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