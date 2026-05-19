एमालेको निष्कर्ष– विष्णु पौडेल पक्राउ गैरन्यायिक, तत्काल रिहाइ गर्न माग

९ असार, काठमाडौं । नेकपा एमालेले पार्टी उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको पक्राउ गैरन्यायिक भएको बताएको छ ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, च्यासलमा बसेको संसदीय दलको बैठकले उक्त निष्कर्ष निकालेको हो ।
साथै, उनलाई तत्काल रिहाइको माग पनि पार्टी बैठकले गरेको छ ।
‘पार्टी उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको गिरफ्तारी गैरन्यायिक भएको पार्टीको निष्कर्ष छ र तत्काल रिहाइको माग गर्ने निर्णय भएको छ,’ एमाले स्रोतले भन्यो ।
उपाध्यक्ष पौडेललाई हिजो सुर्खेतबाट पक्राउ गरिएको थियो । उनलाई अहिले विशेष अदालतमा म्याद थपका लागि लगिएको छ ।
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