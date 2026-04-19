+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

ऊर्जामा वाणिज्य बैंकहरूको लगानी ५ खर्ब, नबिलको हिस्सा १० प्रतिशत

नबिल बैंकले हालसम्म ५८ जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरेको छ । तीमध्ये ३६ आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सुरु भइसकेको छ भने २९ निर्माणाधीन छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ९ गते १९:१६
Photo Credit : AI Created

९ असार, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष चैतसम्म वाणिज्य बैंकहरूले ऊर्जा क्षेत्रमा कुल ५ खर्ब रुपैयाँ बराबर लगानी गरेका छन् । बैंकहरूको यो लगानी कुल कर्जाको ९.५१ प्रतिशत हो ।

चालु आव चैतसम्म बैंकहरूले ५२ खर्ब ५३ अर्ब कर्जा लगानी गरेका छन् । त्यसमध्ये १० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यसमा पनि २०८५ असारसम्मको समय केन्द्रीय बैंकले दिएको छ । तर, पनि बैंकहरूले ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जा तोकिएको सीमा नजिक हो । त्यसमध्ये नबिल बैंकले तोकिएको सीमाभन्दा पनि धेरै लगानी गरेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

नबिलले सबल अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधार मानिएको ऊर्जा क्षेत्रमा ५१ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । जसमध्ये जलविद्युत् आयोजनामा मात्रै करिब ४२ अर्ब लगानी गरिएको बैंकले जनाएको छ ।

नबिलले हालसम्म ऊर्जा क्षेत्रमा कुल कर्जाको ११.१३ प्रतिशत प्रवाह गरेको छ । जसमध्ये जलविद्युत् क्षेत्रमा मात्रै ९.१० प्रतिशत लगानी गरेको हो ।

जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने पहिलो वाणिज्य बैंक नबिल हो । सन् १९९८ मा ७.५ मेगावाटको ‘रन अफ रिभर’ (नदी प्रवाहमा आधारित) परियोजनालाई कर्जा दिएर बैंकले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी सुरु गरेको थियो ।

उसले हालसम्म ५८ जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरेको छ । तीमध्ये ३६ आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सुरु भइसकेको छ भने २९ निर्माणाधीन छन् ।

बैंकले लगानी गरेको सबैभन्दा ठूलो आयोजना ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना हो । लगानी गरिएका सबै आयोजना सञ्चालनमा आएपछि करिब ३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान गरिएको बैंकले जनाएको छ ।

जलविद्युत् आयोजनाहरू जटिल प्रकृतिका हुने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का निर्वतमान अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए ।

उनका अनुसार आयोजना निर्माण तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी दीर्घकालीन जोखिम हुन्छन् । बैंक नेतृत्वले यस क्षेत्रमा विश्वास बढाउन मद्दत गर्दै जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि बाटो खोलिदिएका छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा बैंकहरूको लगानीले ऊर्जा उत्पादन तथा आर्थिक वृद्धिमा ठूलो टेवा पुगेको छ ।

सरकारी स्वामित्वमा रहेका त्रिशूली ‘थ्रीबी’, जगदुल्ला जलविद्युत् जस्ता आयोजनाको सहवित्तीयकरणमा नबिल प्रमुख बैंक रहेर कर्जा लगानी गरेको छ ।

सही लगानी पाए जलविद्युत् उत्पादनमा नेपाल यस क्षेत्रमा अग्रणी बन्न सक्ने सम्भावनाबारे बैंक सुरुदेखि नै स्पष्ट रहेको नबिलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोजकुमार ज्ञवालीले बताए ।

सम्भावना अनुसार जलविद्युत् उत्पादन हुन सके यसले देशको आर्थिक अवस्था परिवर्तन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले निरन्तर लगानी बढाउँदै आएको उनको भनाइ छ ।

जलविद्युत् क्षेत्रको लगानी बैंकको दीर्घकालीन नीति भएको उनले बताए । ‘जलविद्युत् आयोजना उच्च लगानी आवश्यक पर्ने क्षेत्र हो, हामीले पहिलो पटक लगानी गरेको समयदेखि अहिलेसम्म पनि जोखिम धेरै छन्,’ सीईओ ज्ञवालीले भने, ‘तर, जलविद्युत् क्षेत्रमा नेपालको सम्भावना र यसले उद्योग, व्यवसाय तथा रोजगारी विस्तारमा ठूलो योगदान दिन सक्छ ।’

बैंकले ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको र भविष्यमा पनि जलविद्युत् लगायत दिगो ऊर्जा उत्पादनमा केन्द्रित रहने ज्ञवालीले बताए ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानी नगरेको भए जलविद्युत् क्षेत्र अहिलेको अवस्थामा आउन सम्भव थिएन, नबिल बैंकले लगानीसँगै आयोजना विस्तार र वित्तीय परामर्श दिँदै आएको छ, जुन निकै महत्त्वपूर्ण पाटो हो,’ इप्पान अध्यक्ष कार्कीले भने ।

वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि यस क्षेत्रमा थप लगानी गर्ने बाटो देखाउने काम नबिलले गरेको बैंकका इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ विभाग प्रमुख निशेषहरि राजभण्डारीले बताए ।

‘नबिल बैंक ऊर्जा क्षेत्रका सम्पूर्ण चुनौतीहरूसँग अवगत छ र देशको ऊर्जा क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा नबिलको अग्रणी भूमिमा रहिरहने छ,’ भण्डारीले भने ।

विद्युतीय सवारीसाधन प्रवर्द्धनमा सरकारी नीति र सर्वसाधारणको रुचि बढ्दै गएको समयमा वित्तीय सहायता वृद्धि प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएको बैंकले जनाएको छ ।

बैंकले हालसम्म करिब ६ अर्ब रुपैयाँ विद्युतीय सवारीसाधनमा कर्जा लगानी गरेको छ । साथै, १ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ ऊर्जा बन्डमा लगानी गरेको छ ।

नेपालको जडित विद्युत् क्षमता ४ हजार २ सय ९६ मेगावाट पुगेको छ । यही कारण नेपाल आगामी वर्षायाममा मात्र नभई सुक्खायाममा पनि आत्मनिर्भर बन्ने दिशामा छ ।

गत आव २०८१/८२ मा नेपालले १७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबर विद्युत् निर्यात पनि गरेको थियो । नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा कुल रोजगारी १ लाख ११ हजारभन्दा बढी पुगेको छ भने यो क्षेत्रले मुलुकभित्रै केही उत्कृष्ट प्रतिभा तथा इन्जिनियरलाई पनि आकर्षित गरिरहेको छ ।

ऊर्जा नबिल बैँक वाणिज्य बैंक
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

विद्युत् खपत वृद्धि तथा ऊर्जा निर्यात रणनीति : १० वर्षमा साढे २४ हजार मेगावाट उत्पादन

विद्युत् खपत वृद्धि तथा ऊर्जा निर्यात रणनीति : १० वर्षमा साढे २४ हजार मेगावाट उत्पादन
नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार

नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार
ऊर्जासम्बन्धी आयोजनाहरूको मूल्यांकन गर्न सुशासन एकाइ गठन

ऊर्जासम्बन्धी आयोजनाहरूको मूल्यांकन गर्न सुशासन एकाइ गठन
विद्युत् खपत रणनीति बनाउन आवश्यक छलफल गर्दै ऊर्जा मन्त्रालय

विद्युत् खपत रणनीति बनाउन आवश्यक छलफल गर्दै ऊर्जा मन्त्रालय
चालु वर्षमा सकिने योजनाको ‘चेक लिस्ट’ बनाउन ऊर्जामन्त्रीको निर्देशन

चालु वर्षमा सकिने योजनाको ‘चेक लिस्ट’ बनाउन ऊर्जामन्त्रीको निर्देशन
विद्युत् खरिद सम्झौता र अनुमतिपपत्रबारे अध्ययन गर्न २ समिति गठन

विद्युत् खरिद सम्झौता र अनुमतिपपत्रबारे अध्ययन गर्न २ समिति गठन

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो

रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो
रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ
१० प्रतिशत शय्या नीति : झनै चर्कियो सरकार र निजी क्षेत्रको टकराव

१० प्रतिशत शय्या नीति : झनै चर्कियो सरकार र निजी क्षेत्रको टकराव
सुकुमवासी बस्ती हटाइएको स्थानमा फर्काईंदै मनोहरा नदी

सुकुमवासी बस्ती हटाइएको स्थानमा फर्काईंदै मनोहरा नदी
पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल

पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल
संसद्‌मा दुर्लभ बालेन, बजेटमाथिको जवाफ पनि छले

संसद्‌मा दुर्लभ बालेन, बजेटमाथिको जवाफ पनि छले
देउवा दम्पतीले कहाँबाट लेख्दैछन् खुसुखुसु इमेल ?

देउवा दम्पतीले कहाँबाट लेख्दैछन् खुसुखुसु इमेल ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

6 Stories
बर्ड फ्लू : कतिबेला खतरनाक ?

बर्ड फ्लू : कतिबेला खतरनाक ?

9 Stories
गोल्डेन बुट जित्न सक्ने ६ दावेदार

गोल्डेन बुट जित्न सक्ने ६ दावेदार

9 Stories
के काठमाडौँ हैजाको जोखिममा छ ?

के काठमाडौँ हैजाको जोखिममा छ ?

8 Stories
कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित