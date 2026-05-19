+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

अदालती अभ्यासमा नौलो प्रयोग, विशेष अदालतको बहसपैरवी सञ्चारमाध्यमहरूमा ‘लाइभ’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ९ गते १९:४९

९ असार, काठमाडौं । अड्डा अदालतमा भएको बहसपैरवीको सामाजिक सञ्जालमा समेत प्रशारण गर्ने अभ्यासको सुरुवात भएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धिकरणको आरोपमा पक्राउ परेका एमाले नेता एवं पूर्वमन्त्री विष्णु पौडेललाई विशेष अदालतमा उपस्थित गराउँदा अदालत परिसरभित्रै प्रशारण भइरहेको सुनुवाइलाई विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूले ‘रिले’ गरेर प्रत्यक्ष प्रशारण गरेका हुन् ।

यसअघि अदालतको इजलासहरूमा हुने बहसपैरवीलाई अदालत परिसरभित्रै मोनिटर र स्पिकर राखेर प्रशारण गरिन्थ्यो । र, अदालत प्रशासनले त्यसलाई केहीबेर खिच्न दिएपछि प्रत्यक्ष प्रशारण गर्न दिने गरेको थिएन ।

विशेष अदालतले केही महिनादेखि नियमित रूपमा नै आफ्ना दुईवटा इजलासमा हुने सुनुवाइलाई अदालत परिसर भित्रका दुईवटा कक्षमा प्रशारण गर्छ । सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रशारण सुन्न अदालत परिसरमा दुइवटा कक्ष बनाइएको छ ।

त्यहाँसम्म पुग्ने जो कोहीले टेलिभिजनमा बहसपैरवीलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको थुनछेक बहस लगायत महत्त्वपूर्ण सुनुवाइमा पटकपटक यस्तो अभ्यास भएको थियो ।

मंगलबार भने विशेष अदालतको इजलास–२ मा भएको बहसपैरवीको विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रत्यक्ष प्रशारण भएको हो ।

‘अदालत परिसरमा आउने सेवाग्राही, पत्रकार र कानून व्यवसायीका लागि त केही महिनादेखि नै यो सुविधा थियो,’ विशेष अदालतका सूचना अधिकारी पार्वती हितानले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘आज भने सञ्चारकर्मीहरूले आग्रह गर्नुभयो, हामीले इजलासको अनुमती लिएर प्रत्यक्ष प्रशारणको अनुमती दिएका हौं ।’

आगामी दिनका सुनुवाईहरूमा पनि इजलासको अनुमति आवश्यक पर्ने उनले बताइन् ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष हुँदा टेकनारायण कुँवरले अदालत परिसरभित्रै बहसपैरवीको प्रत्यक्ष प्रशारण सुनाउने अभ्यास गरेका थिए । उच्च अदालतको जनकपुरको कामू मुख्य न्यायाधीश भएका उनले त्यहाँ पनि बहसपैरवीको अदालत परिसरभित्रै प्रशारणको अभ्यास सुरु गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले पनि महत्वपूर्ण र सार्वजनिक महत्वको बहसपैरवीलाई अदालत परिसरभित्रै प्रत्यक्ष प्रशारण गर्दै आइरहेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन, संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको विवाद लगायतका मुद्दामा अदालत परिसरभित्रै प्रशारण हुने गरेको थियो ।

तर अहिलेसम्म पनि अदालत प्रशासनले परिसरभित्र मोनिटरमा देखाइने दृश्य र आवाजलाई प्रत्यक्ष प्रशारण गर्न दिने गरेको थिएन । मंगलबार भने पौडेललाई पक्राउ अनुमतिका लागि पेश गर्दाको सुनुवाईको प्रत्यक्ष प्रशारण भएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माले गतमहिना संसदिय सुनुवाईका क्रममा अदालतभित्र हुने बहसपैरवीलाई प्रत्यक्ष प्रशारणमार्फत आम जनमानसमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । अदालत प्रशासनले सञ्चारकर्मीहरूलाई इजलास बाहिरै व्यवस्थापन गरिएको संयन्त्रमार्फत प्रत्यक्ष प्रशारणको पहुँच दिने गरेको हो ।

अदालती अभ्यास
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

रविले दिए सभापतिमा उम्मेदवारी, बालेन बने प्रस्तावक

रविले दिए सभापतिमा उम्मेदवारी, बालेन बने प्रस्तावक
लोकतन्त्रलाई नेतातन्त्रले चपाइरहेको थियो, नेतातन्त्रलाई विचौलियातन्त्रले : रवि लामिछाने

लोकतन्त्रलाई नेतातन्त्रले चपाइरहेको थियो, नेतातन्त्रलाई विचौलियातन्त्रले : रवि लामिछाने
रविको प्रतिवेदन : रास्वपा सक्न राज्यका तीनवटै अंगको दुरुपयोग गरियो (पूर्णपाठ)

रविको प्रतिवेदन : रास्वपा सक्न राज्यका तीनवटै अंगको दुरुपयोग गरियो (पूर्णपाठ)
रास्वपा उदारवादमा विश्वास गर्ने बहुलवादी लोकतान्त्रिक पार्टी (पूर्णपाठ)

रास्वपा उदारवादमा विश्वास गर्ने बहुलवादी लोकतान्त्रिक पार्टी (पूर्णपाठ)
प्रदेश सभा खारेज, स्थानीय तहको संख्या एक तिहाइ कटौती

प्रदेश सभा खारेज, स्थानीय तहको संख्या एक तिहाइ कटौती
विष्णु पौडेललाई ७ दिन थुनामा राख्न अदालतको अनुमति

विष्णु पौडेललाई ७ दिन थुनामा राख्न अदालतको अनुमति

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो

रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो
रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ
१० प्रतिशत शय्या नीति : झनै चर्कियो सरकार र निजी क्षेत्रको टकराव

१० प्रतिशत शय्या नीति : झनै चर्कियो सरकार र निजी क्षेत्रको टकराव
सुकुमवासी बस्ती हटाइएको स्थानमा फर्काईंदै मनोहरा नदी

सुकुमवासी बस्ती हटाइएको स्थानमा फर्काईंदै मनोहरा नदी
पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल

पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल
संसद्‌मा दुर्लभ बालेन, बजेटमाथिको जवाफ पनि छले

संसद्‌मा दुर्लभ बालेन, बजेटमाथिको जवाफ पनि छले
देउवा दम्पतीले कहाँबाट लेख्दैछन् खुसुखुसु इमेल ?

देउवा दम्पतीले कहाँबाट लेख्दैछन् खुसुखुसु इमेल ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

6 Stories
बर्ड फ्लू : कतिबेला खतरनाक ?

बर्ड फ्लू : कतिबेला खतरनाक ?

9 Stories
गोल्डेन बुट जित्न सक्ने ६ दावेदार

गोल्डेन बुट जित्न सक्ने ६ दावेदार

9 Stories
के काठमाडौँ हैजाको जोखिममा छ ?

के काठमाडौँ हैजाको जोखिममा छ ?

8 Stories
कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित