+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

विष्णु पौडेललाई पुलचोक प्रहरी प्रभागको हिरासतमा राखियो

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ९ गते २२:४८

९ असार, काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रहरी प्रभाग, पुलचोकको हिरासतमा राखिने भएको छ ।

सुर्खेतबाट हिजो (सोमबार) सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो ।

उनलाई आजै अदालत उपस्थित गराइएको थियो । विशेष अदालतले साँझ उनलाई थप ७ दिन हिरासतम राखेर अनुसन्धान गर्ने अनुमति दिएको थियो ।

लगत्तै, प्रहरीले उनको मेडिकल चेकजाँच गराएर हिरासतमा राखिएको हो ।

पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका पौडेललाई विभागले सम्पत्तिको स्रोत र शंकास्पद सेयर कारोबारको विषयमा अनुसन्धान गर्न पक्राउ गरिएको जनाएको छ ।

विष्‍णु पौडेल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

पूर्वमन्त्री पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले के आधारमा पक्राउ गरेको हो ?

पूर्वमन्त्री पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले के आधारमा पक्राउ गरेको हो ?
विष्णु पौडेललाई ७ दिन थुनामा राख्न अदालतको अनुमति

विष्णु पौडेललाई ७ दिन थुनामा राख्न अदालतको अनुमति
एमालेको निष्कर्ष– विष्णु पौडेल पक्राउ गैरन्यायिक, तत्काल रिहाइ गर्न माग

एमालेको निष्कर्ष– विष्णु पौडेल पक्राउ गैरन्यायिक, तत्काल रिहाइ गर्न माग
विष्णुको पक्षमा बडालको बहस– मालपानीको गाडी उपयोग गर्नेमाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ

विष्णुको पक्षमा बडालको बहस– मालपानीको गाडी उपयोग गर्नेमाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ
विष्णु पौडेललाई विशेष अदालतमा पेस गरिँदै

विष्णु पौडेललाई विशेष अदालतमा पेस गरिँदै
विष्णु पौडेललाई काठमाडौं ल्याइयो, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा हाजिर गराइयो

विष्णु पौडेललाई काठमाडौं ल्याइयो, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा हाजिर गराइयो

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो

रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो
रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ
१० प्रतिशत शय्या नीति : झनै चर्कियो सरकार र निजी क्षेत्रको टकराव

१० प्रतिशत शय्या नीति : झनै चर्कियो सरकार र निजी क्षेत्रको टकराव
सुकुमवासी बस्ती हटाइएको स्थानमा फर्काईंदै मनोहरा नदी

सुकुमवासी बस्ती हटाइएको स्थानमा फर्काईंदै मनोहरा नदी
पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल

पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल
संसद्‌मा दुर्लभ बालेन, बजेटमाथिको जवाफ पनि छले

संसद्‌मा दुर्लभ बालेन, बजेटमाथिको जवाफ पनि छले
देउवा दम्पतीले कहाँबाट लेख्दैछन् खुसुखुसु इमेल ?

देउवा दम्पतीले कहाँबाट लेख्दैछन् खुसुखुसु इमेल ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

6 Stories
बर्ड फ्लू : कतिबेला खतरनाक ?

बर्ड फ्लू : कतिबेला खतरनाक ?

9 Stories
गोल्डेन बुट जित्न सक्ने ६ दावेदार

गोल्डेन बुट जित्न सक्ने ६ दावेदार

9 Stories
के काठमाडौँ हैजाको जोखिममा छ ?

के काठमाडौँ हैजाको जोखिममा छ ?

8 Stories
कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित