विष्णु पौडेललाई पुलचोक प्रहरी प्रभागको हिरासतमा राखियो

९ असार, काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रहरी प्रभाग, पुलचोकको हिरासतमा राखिने भएको छ ।
सुर्खेतबाट हिजो (सोमबार) सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो ।
उनलाई आजै अदालत उपस्थित गराइएको थियो । विशेष अदालतले साँझ उनलाई थप ७ दिन हिरासतम राखेर अनुसन्धान गर्ने अनुमति दिएको थियो ।
लगत्तै, प्रहरीले उनको मेडिकल चेकजाँच गराएर हिरासतमा राखिएको हो ।
पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका पौडेललाई विभागले सम्पत्तिको स्रोत र शंकास्पद सेयर कारोबारको विषयमा अनुसन्धान गर्न पक्राउ गरिएको जनाएको छ ।
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