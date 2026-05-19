रास्वपा केन्द्रीय सदस्यमा बालेनका सल्लाहकार ढकालको उम्मेदवारी दर्ता

९ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहका नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय सदस्य पदमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् ।
चितवनमा जारी महाधिवेशनको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएसँगै ढकालले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् । प्रधानमन्त्री बालेन काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा ढकाल सूचना प्रविधि तथा सुशासनसम्बन्धी सल्लाहकारका रूपमा कार्यरत थिए ।
बालेन रास्वपामा प्रवेश गरेसँगै पार्टीमा सक्रिय भएका उनी पार्टी समायोजन, सुशासन अभियान तथा प्रशासनिक सुधारका महत्वपूर्ण अभियानमा सक्रिय थिए ।
उनी कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा स्नातक, व्यवस्थापन विषयमा एमबीए तथा विपद् जोखिम व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर अध्ययन गरेका व्यक्ति हुन् ।
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