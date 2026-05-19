साढे १६ लाखसहित न्यूरोडबाट एक भारतीय पक्राउ

१० असार, काठमाडौं । साढे १६ लाख नगदसहित न्यूरोडबाट एक भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ पर्नेमा भारतको राजस्थान घर भएका ४४वर्षीय दिलिप अग्रवाल छन् । प्रहरी वृत्त जनसेवाबाट खटिएको टोलीले मंगलबार उनलाई पक्राउ गरेको हो ।
न्यूरोडमा मोबाइल होम नामक ईलेक्ट्रिक पसल सञ्चालन गरेका उनीबाट स्रोत नखुलेको उक्त रकम बरामद भएको प्रहरीको भनाइ छ ।
यसका साथै काठमाडौं महानगरपालिका–२२ प्युाखाबाट साढे ८ लाखसहित प्रहरीले नुवाकोटका २२ वर्षीय सविन तामाङ र बाफल बस्ने ७३ वर्षीय विनोद अग्रवाललाई पक्राउ गरेको छ । यो रकमको पनि स्रोत नखुलेको प्रहरीले बताएको छ ।
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