+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

रास्वपा उपसभापतिमा ४ महिलासहित ६ जना आकांक्षी

उपसभापति पदमा हालका उपसभापति डा स्वर्णिम वाग्लेसहित ६ जना आकांक्षी छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १० गते १५:११

१० असार, काठमाडौं । रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन कार्यक्रम जारी छ ।

केन्द्रीय सदस्यको मनोनयन सम्पन्न भइसकेको छ भने पार्टी पदाधिकारीका लागि आकांक्षी नेताहरू बढिरहेका छन् ।

पार्टी सभापतिमा रवि लामिछाने निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् । उनी निर्वाचित भएको औपचारिक घोषणा हुन मात्रै बाँकी छ । त्यस्तै पार्टीको वरिष्ठ नेतामा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका बालेन शाह मनोनित हुने पक्का छ ।

यीबाहेक अन्य पदमा निर्वाचन हुँदैछ । ती मध्ये उपसभापति पदमा पनि ६ जना नेता आकांक्षी छन् ।

उपसभापति पदमा हालका उपसभापति डा स्वर्णिम वाग्लेसहित ६ जना आकांक्षी छन् । नेताहरू लीमा अधिकारी, सोविता गौतम, सुनिल लम्साल, प्रतिभा रावल र समीक्षा बाँस्कोटाहरू पनि उपसभापति पदका लागि आकांक्षी छन् ।

रास्वपा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यी हुन् रास्वपा महामन्त्रीका आकांक्षीहरू ?

यी हुन् रास्वपा महामन्त्रीका आकांक्षीहरू ?
सरकारका प्रवक्तालाई प्रश्न : प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई महाधिवेशन लाग्दा काम कारबाही प्रभावित हुँदैन ?

सरकारका प्रवक्तालाई प्रश्न : प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई महाधिवेशन लाग्दा काम कारबाही प्रभावित हुँदैन ?
ज्ञानेन्द्र मल्लको प्रस्तावमा खेलकुद मन्त्री पोखरेल बने रास्वपा केन्द्रीय सदस्य उम्मेदवार

ज्ञानेन्द्र मल्लको प्रस्तावमा खेलकुद मन्त्री पोखरेल बने रास्वपा केन्द्रीय सदस्य उम्मेदवार
रास्वपाप्रति शंकर पोखरेलको टिप्पणी : ‘सुशासनको नारा दिनेहरू सल्लाहकार–पीएको फौज खडा गर्दैछन्’

रास्वपाप्रति शंकर पोखरेलको टिप्पणी : ‘सुशासनको नारा दिनेहरू सल्लाहकार–पीएको फौज खडा गर्दैछन्’
रास्वपा बन्द सत्र : नेताले प्रतिवेदन पेश गरे, छलफल नै नभइ प्रतिनिधिले बजाए ताली

रास्वपा बन्द सत्र : नेताले प्रतिवेदन पेश गरे, छलफल नै नभइ प्रतिनिधिले बजाए ताली
रास्वपा केन्द्रीय सदस्यमा बालेनका सल्लाहकार ढकालको उम्मेदवारी दर्ता

रास्वपा केन्द्रीय सदस्यमा बालेनका सल्लाहकार ढकालको उम्मेदवारी दर्ता

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो

रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो
रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ
१० प्रतिशत शय्या नीति : झनै चर्कियो सरकार र निजी क्षेत्रको टकराव

१० प्रतिशत शय्या नीति : झनै चर्कियो सरकार र निजी क्षेत्रको टकराव
सुकुमवासी बस्ती हटाइएको स्थानमा फर्काईंदै मनोहरा नदी

सुकुमवासी बस्ती हटाइएको स्थानमा फर्काईंदै मनोहरा नदी
पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल

पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल
संसद्‌मा दुर्लभ बालेन, बजेटमाथिको जवाफ पनि छले

संसद्‌मा दुर्लभ बालेन, बजेटमाथिको जवाफ पनि छले
देउवा दम्पतीले कहाँबाट लेख्दैछन् खुसुखुसु इमेल ?

देउवा दम्पतीले कहाँबाट लेख्दैछन् खुसुखुसु इमेल ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

6 Stories
बर्ड फ्लू : कतिबेला खतरनाक ?

बर्ड फ्लू : कतिबेला खतरनाक ?

9 Stories
गोल्डेन बुट जित्न सक्ने ६ दावेदार

गोल्डेन बुट जित्न सक्ने ६ दावेदार

9 Stories
के काठमाडौँ हैजाको जोखिममा छ ?

के काठमाडौँ हैजाको जोखिममा छ ?

8 Stories
कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित