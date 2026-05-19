रास्वपा उपसभापतिमा ४ महिलासहित ६ जना आकांक्षी

१० असार, काठमाडौं । रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन कार्यक्रम जारी छ ।
केन्द्रीय सदस्यको मनोनयन सम्पन्न भइसकेको छ भने पार्टी पदाधिकारीका लागि आकांक्षी नेताहरू बढिरहेका छन् ।
पार्टी सभापतिमा रवि लामिछाने निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् । उनी निर्वाचित भएको औपचारिक घोषणा हुन मात्रै बाँकी छ । त्यस्तै पार्टीको वरिष्ठ नेतामा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका बालेन शाह मनोनित हुने पक्का छ ।
यीबाहेक अन्य पदमा निर्वाचन हुँदैछ । ती मध्ये उपसभापति पदमा पनि ६ जना नेता आकांक्षी छन् ।
उपसभापति पदमा हालका उपसभापति डा स्वर्णिम वाग्लेसहित ६ जना आकांक्षी छन् । नेताहरू लीमा अधिकारी, सोविता गौतम, सुनिल लम्साल, प्रतिभा रावल र समीक्षा बाँस्कोटाहरू पनि उपसभापति पदका लागि आकांक्षी छन् ।
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