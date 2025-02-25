समूह ‘बी’: नकआउट नजिक क्यानडा र स्विट्जरल्यान्ड, पहिलो जितको खोजीमा कतार र बोस्निया

१० असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ मा आजदेखि समूह चरणका अन्तिम राउन्डका खेलहरु सुरु हुँदैछन् । अन्तिम राउन्ड खेल हुँदा एउटा समूहको खेल एकै पटक सुरु हुनेछन् । पहिलो खेल समूह ‘बी’ का हुने तालिका छ । भ्यानकुभरको बिसी प्लेस स्टेडियममा राति पौने एक बजे स्विट्जरल्यान्ड र क्यानडाबिचको खेल हुनेछ ।
सोही समयमा सिएटल स्टेडियममा कतार र बोस्निया एन्ड हर्जगोभिया भिड्नेछन् । यो दुई खेलले नकआउटमा पुग्ने र विश्वकपको यात्रा सकिने टोलीहरुको टुंगो लाग्नेछ ।
उक्त समूहबाट हालसम्म कुनै पनि टोलीको नकआउट पुगिसकेका छैनन् । दुई खेलले चार टोलीको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । समान दुई खेल खेलेका क्यानडा र स्विट्जरल्यान्डले एकमा जित र एकमा बराबरीसहित समान ४ अंक जोडेका छन् । दुई खेल नै खेलेका कतार र बोस्निया एन्ड हर्जगोभिया एक खेल बराबरी र एक खेल हारसहित समान एक अंक जोडेका छन् ।
क्यानडाले कतारलाई ६–० ले पराजित गर्दा बोस्निया एन्ड हर्जगोभिनासँग १–१ को बराबरी खेल्यो । कतारसँग १–१ को बराबरी खेलेको स्विट्जरल्यान्ड बोस्निया एन्ड हर्जगोभिनालाई ४–१ ले पराजित गर्यो ।
क्यानडा र स्विट्जरल्यान्ड दुवै टोली नकआउट नजिक पुग्दा कतार र बोस्निया एन्ड हर्जगोभियाको सम्भावना भने कमजोर छ । राति हुने क्यानडा र स्विट्जरल्यान्डबिचको खेलमा जित निकाल्ने टोली समूह विजेता बन्दै सिधै नकआउट चरणमा प्रवेश गर्नेछ । पराजित हुने टोलीको पनि नकआउट चरणमा पुग्ने सम्भावना कायमै हुनेछ । बराबरीमा भएमा दुवै टोली नकआउटमा प्रवेश गर्नेछन् ।
सोही समूहको अर्काे खेलमा जितविहीन रहेका कतार र बोस्निया एन्ड हर्जगोभिया भिड्दैछ। टप–२ मा रहेर नकआउट पुग्ने झिनो सम्भावना कायम राख्न दुवै टोलीलाई जितको आवश्यक छ । यो खेलमा पराजित हुने टोली स्वत बाहिरिनेछ । जित निकाल्ने टोलीको भने नकआउट पुग्ने सम्भावना कायमै रहनेछ ।
इतिहास रच्ने संघारमा सह–आयोजक क्यानडा
सह–आयोजक क्यानडाले फिफा विश्वकपको इतिहासमा अहिलेसम्म कहिल्यै पनि नकआउट चरणको यात्रा तय गर्न सकेको छैन । तर, घरेलु मैदानमा स्विट्जरल्यान्डविरुद्ध हुने समूह चरणको अन्तिम खेलमा जित वा बराबरीको नतिजा निकाल्दै क्यानडाले सुखद इतिहास रच्न सक्छ ।
आफ्नो पहिलो खेलमा बोस्निया–हर्जगोभिनासँग १–१ को संघर्षपूर्ण बराबरी खेलेको सह–आयोजक क्यानडाले दोस्रो खेलमा कतारमाथि ६–० को शानदार जित दर्ता गर्दै आफूलाई इतिहासको संघारमा पुर्याएको छ । तर स्विट्जरल्यान्डलाई हराउन क्यानडालाई सहज हुने छैन ।
विगतका लगातार तीनवटा विश्वकपमा अन्तिम १६ सम्मको यात्रा तय गरेको स्विट्जरल्यान्ड २०२६ मा पनि सोही सफलता दोहोर्याउन निकै नजिक छ । कतारसँग १–१ को बराबरी र बोस्निया एन्ड हर्जगोभिनामाथि ४–१ को जित निकालेको स्विट्जरल्या्नड पनि उक्त खेलमा जित वा बराबरीको नतिजा निकाल्दै अर्को चरणमा प्रवेश गर्न चाहन्छ ।
यदि खेलमा हार व्यहोर्नु परे पनि अन्य खेलको अनुकूल नतिजाका आधारमा दुवै टोली अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना जीवितै छ । यो टोलीहरु २४ वर्षपछि भिड्न लागेका हुन् । यसअघि सन् २००२ मा भएको एकमात्र भेटमा क्यानडाले स्विट्जरल्यान्डलाई ३–१ ले पराजित गरेको थियो ।
पहिलोपटक नकआउट चरण पुग्ने दाउमा
समूह ‘बी’ अन्तर्गको खेलमा जितविहीन रहेका बोस्निया एन्ड हर्जगोभिना र कतार भिड्दैछन् । पहिलोपटक विश्वकपको नकआउट चरणमा पुग्ने लक्ष्यसहित दुवै टोली मैदानमा उत्रनेछन् । फिफा विश्वकपमा यी दुई राष्ट्रहरू यसअघि कहिल्यै एकआपसमा खेलेका छैनन् ।
बोस्निया एन्ड हर्जगोभिनाले आफ्नो पहिलो खेलमा क्यानडासँग १–१ को बराबरी खेल्दै अंक बाँडेको थियो । तर, दोस्रो खेलमा स्विट्जरल्यान्डसँग अन्तिम समयमा सम्हालिन नसक्दा ४–१ को हार ब्यहोर्नु पर्यो ।
कतारले सुरुवातमा स्विट्जरल्यान्डलाई अन्तिम समयमा गोल गर्दै १–१ को बराबरीमा रोकेको थियो । तर, दोस्रो खेलमा क्यानडासँग ६–० को फराकिलो अन्तरले पराजित हुन पुग्यो । विश्वकपमा आफ्नो यात्रा जीवित राख्न दुवै टोलीले जित हासिल गर्नुको विकल्प छैन । र समूहको अर्को खेलको नतिजा पनि आफ्नो अनुकूल आउनुपर्नेछ । विजेता हुने टोलीसँग तेस्रो स्थानमा रहँदै नकआउट चरणमा पुग्ने अवसर पनि रहनेछ ।
दुवै टोलीले दोस्रोपटक विश्वकप खेलेका हुन् । सन् २०१४ मा पहिलोपटक विश्वकप खेलेको बोस्निया एन्ड हर्जगोभिना समूह चरणबाटै बाहिरिएको थियो । सन् २०२२ आयोजक भएर विश्वकप खेलेको कतार पनि समूह चरणबाटै बाहिरिएको थियो ।
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