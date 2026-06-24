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फिफा विश्वकप २०२६ :

विश्वकपमा डेविस क्यानडाका कप्तान हुन्, तर उनको कथा क्यानडाबाट सुरु हुँदैन

२०८३ असार १० गते ९:२५ २०८३ असार १० गते ९:२५

मनिषा थापा

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अल्फोन्सो डेविसको कथा केवल फुटबलको कथा होइन, इच्छाशक्तिको विजयगाथा हो ।

मनिषा थापा

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काठमाडौं । अल्फोन्सो डेविस..

रंगशालामा हजारौं समर्थक उनको नाम लिएर चिच्याइरहेका हुन्छन् । राष्ट्रिय गान बजिरहेका बेला उनी टोलीको सबैभन्दा अगाडि उभिएका हुन्छन् ।

विश्व फुटबलका उत्कृष्ट खेलाडीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका हुन्छन् । आज उनको जित क्यानडाको जित हो । उनको सफलता क्यानडाको गर्व हो ।

तर, उनको कथा क्यानडाबाट सुरु हुँदैन । किनकी, उनी क्यानडाका कप्तान हुन, तरउनको कथा क्यानडाबाट सुरु हुँदैन ।

आजभन्दा २५ वर्षअघि उनको न कुनै राष्ट्र थियो, न घर ।

थियो त, केवल युद्धबाट जोगिएको जीवन । लाइबेरियाको गृहयुद्धले उनीहरूको सबैथोक खोसेको थियो ।

उनी शरणार्थी भए, जो आज शक्तिशाली देश क्यानडाको कप्तान बनेर उभिएको छ ।

अल्फोन्सो डेविसको जीवनकथा कुनै चलचित्रभन्दा कम छैन । र, उनको जीवन यात्रा कुनै हिरोकोभन्दा कम छैन ।

युद्धले बदलिदिएको जीवन

सन् १९८९ मा सुरु भएको गृहयुद्धले त्यहाँका लाखौं परिवारको अस्तित्व र जीवनको दिशा परिवर्तन गरिदियो । युद्धले केवल देशलाई मात्र टुक्रयाएन, हजारौं परिवारको जीवनलाई पनि तहसनहस बनायो ।

गाउँहरू उजाड भए, मानिसहरू मारिए । लाखौं नागरिक विस्थापित भए ।

डेविसका बुबाआमाले पनि अन्ततः एउटा कठिन निर्णय लिनुपर्‍यो । उनीहरूले आफ्नो घर छोडे, आफ्नो देशसँगै सपना छाडे र आफ्ना सम्झनाहरू पनि । ज्यान जोगाउनकै खातिर । उनीहरु घाना पुगे ।

त्यहाँ उनीहरूले बुडुबुराम शरणार्थी शिविरमा आश्रय पाए । त्यही शिविरमा सन् २००० नोभेम्बर २ मा अल्फोन्सो डेविस जन्मिए । उनी जन्मिएको भूमि आफ्नै देशको थिएन । उनी सुविधासम्पन्न अस्पतालमा थिएनन् ।

त्यो यस्तो ठाउँ थियो, जहाँ मानिसहरू भविष्य बनाउन होइन, भविष्य बचाउन संघर्ष गरिरहेका थिए । जहाँ हरेक बिहानसँगै नयाँ अनिश्चितता जन्मिन्थ्यो र भोलि के हुन्छ भन्ने कसैलाई थाहा हुँदैनथ्यो ।

खाना, स्वास्थ्य र सुरक्षाको चिन्ता दैनिक जीवनको हिस्सा थियो । यस्तो वातावरणमा जन्मिएका डेविसले आफ्नो जीवनको पहिलो अध्याय लेख्न थाले । उनले बाल्यकालका ती दिनहरू धेरै सम्झँदैनन् । तर उनका बुबाआमाले भोगेको संघर्षले उनको सम्पूर्ण जीवनलाई आकार दिएको थियो ।

उनीहरू आफ्ना छोराछोरीले आफूहरूले जस्तो जीवन भोग्न नपरोस् भन्ने चाहन्थे । त्यसका लागि उनीहरू जुनसुकै कठिनाइ सामना गर्न तयार थिए, त्यसका लागि उनीहरु पुगे, क्यानडा ।

नयाँ देश, नयाँ सुरुवात

डेविस पाँच वर्षका हुँदा परिवारको जीवनमा एउटा ठूलो मोड आयो । क्यानडाले उनीहरूलाई शरणार्थीका रूपमा पुनर्वास गरेको थियो ।

सन् २००६ तिर उनीहरू क्यानडामा पुगेपछि एडमन्टन, अल्बर्टामा नयाँ जीवन सुरु भयो । त्यहाँ पुग्दा डेविस परिवारको जीवन रातारात बदलिएको थिएन । उनीहरू युद्धबाट त टाढा पुगेका थिए, तर आर्थिक संघर्ष अझै समाप्त भएको थिएन ।

बरु, नयाँ संघर्ष सुरु हुनु थियो । भाषा, संस्कृति अनि मौसम फरक थियो । महंगो देशमा आर्थिक अवस्था कमजोर हुनु अझै चुनौतीपूर्ण थिए । परिवारको आम्दानी सीमित भएकाले हरेक डलरको महत्व हुन्थ्यो ।

सुरुवाती वर्षहरूमा परिवारको कानूनी स्थिति शरणार्थीको रूपमा नै थियो, तर विस्तारै क्यानडामा स्थायी बसोबास प्राप्त गर्दै उनीहरू स्थिर जीवनतर्फ अघि बढे ।

तर कानूनी स्थिति स्थिर हुँदै गए पनि आर्थिक र सामाजिक संघर्ष भने लामो समयसम्म जारी रह्यो । नयाँ देश, भाषा, संस्कृति र सीमित आम्दानीबीच परिवारले जीवन धान्न निरन्तर मेहनत गर्नुपर्थ्यो ।

शरणार्थी शिविरमा उनका बुबाआमाको मुख्य चिन्ता छोराको फुटबल करियर होइन, परिवारको भोलि कसरी गुज्रिन्छ भन्ने थियो ।

शरणार्थी शिविरमा आधारभूत विद्यालयहरू थिए । ती विद्यालयहरू प्रायः संयुक्त राष्ट्रसंघ, विभिन्न गैरसरकारी संस्था र शरणार्थी समुदायको सहयोगमा सञ्चालन हुन्थे । तर सुविधा सीमित थियो ।

कक्षाकोठा साधारण हुन्थे । शैक्षिक सामग्रीको अभाव हुन्थ्यो । शिक्षकहरू पनि सीमित स्रोतमा काम गर्थे ।

यद्यपि, युद्धबाट भागेका परिवारका बच्चाहरूलाई कम्तीमा आधारभूत शिक्षा दिन प्रयास गरिन्थ्यो । विद्यालय जाँदा डेविसलाई अंग्रेजी भाषाले पनि चुनौती दिएको थियो ।

उनका एक स्कुल साथीका अनुसार फुटबलप्रतिको उनको रुचि सुरुदेखि नै स्पष्ट थियो, तर भाषाले सुरुमा केही कठिनाइ सिर्जना गरेको थियो । यही समयमा फुटबल उनको जीवनमा केवल खेलका रूपमा आएन ।

त्यो साथी बनाउने माध्यम बन्यो । त्यो नयाँ समाजसँग घुलमिल हुने माध्यम बन्यो ।

मैदानमा कसैले उनको उच्चारण हेर्दैनथ्यो । कसैले उनी शरणार्थी परिवारबाट आएका हुन् कि होइनन् भनेर सोध्दैनथ्यो । त्यहाँ केवल खेल बोल्थ्यो ।

फुटबल, जसले जीवन बदलिदियो

कठिन परिस्थितिमा हुर्किएका अल्फोन्सोले सानै उमेरदेखि जिम्मेवारीको अर्थ बुझ्न थालेका थिए । विद्यालयबाट घर फर्किएपछि कहिलेकाहीँ उनले आफ्ना साना भाइबहिनीको हेरचाह गर्थे ।

बुबाआमा काममा व्यस्त हुँदा घरका साना-ठूला जिम्मेवारी सम्हाल्न सिकेका उनी आफ्नो उमेरका धेरै बालबालिकाभन्दा चाँडै परिपक्व बने ।

तर जीवनमा जति कठिनाइ आए पनि एउटा कुरा कहिल्यै हराएन, फुटबलप्रतिको उनको रुचि । स्कुलपछि उनी मैदान पुग्थे । अभ्यास गर्थे र फेरि अभ्यास गर्थे । उनलाई थाहा थियो, उनको परिवारले यहाँसम्म आइपुग्न धेरै त्याग गरेको छ ।

एडमन्टनका पार्क, विद्यालयका मैदान र स्थानीय प्रतियोगिताहरूमा उनले नियमित रूपमा फुटबल खेल्न थाले । फुटबल उनको दैनिक जीवनको महत्वपूर्ण हिस्सा बन्दै गयो ।

फ्री फोटी कार्यक्रममार्फत उनले संगठित रूपमा फुटबल खेल्ने अवसर पाए । त्यसपछि उनी इन्टरनेशनल र एडमोनटोन स्ट्राइकर का युवा टोलीसँग आबद्ध भए । विभिन्न उमेर समूहका प्रतियोगितामा खेल्दै जाँदा उनको क्षमता विस्तारै प्रशिक्षक र स्थानीय फुटबल समुदायको ध्यानमा पर्न थाल्यो ।

उनको खेलको सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष गति थियो । बलसहित तीव्र गतिमा अगाडि बढ्न सक्ने क्षमताले उनलाई अन्य धेरै खेलाडीभन्दा फरक बनाउँथ्यो । आक्रमणमा सक्रिय रहने शैली, एक–विरुद्ध–एक (वान भर्सेस वान) परिस्थितिमा खेल्न सक्ने आत्मविश्वास र निरन्तर मेहनत गर्ने बानीले उनको विकासलाई थप गति दियो ।

उमेर बढ्दै जाँदा उनको खेलमा परिपक्वता पनि देखिन थाल्यो । उनी केवल व्यक्तिगत रूपमा राम्रो प्रदर्शन गर्ने खेलाडी मात्र रहेनन्, टोलीको खेलमा पनि प्रभाव पार्न सक्ने खेलाडीका रूपमा विकसित हुँदै गए । स्थानीय स्तरका प्रतियोगिताहरूमा देखाएको प्रदर्शनले उनलाई थप अवसरका ढोका खोल्दै लग्यो ।

एडमन्टनको फुटबल वातावरणमा उनको नाम विस्तारै चिनिन थाल्यो । उनी अब केवल रमाइलोका लागि फुटबल खेल्ने बालक थिएनन् । उनी त्यस्तो युवा खेलाडीका रूपमा हेरिन थालेका थिए ।

स्थानीय क्लबमा खेलिरहेका उनको प्रतिभा देखेपछि राष्ट्रियस्तरका प्रशिक्षकहरूको ध्यान खिच्न थालिसकेको थियो । यही कारण उनी पछि क्यानडाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण युवा विकास प्रणालीमध्ये एकमा भ्यानकुभरमा बोलाइए ।

त्यसबेला कसैले उनको यात्रा कहाँ पुगेर टुंगिनेछ भन्ने अनुमान गर्न सकेको थिएन, तर उनको विकासक्रमले भने उज्ज्वल सम्भावनाको संकेत दिन थालेको थियो ।

भ्यानकुभरबाट सुरु भएको ठूलो यात्रा

सन् २०१५ । १४ वर्षको उमेरमा उनी एडमन्टन छोडेर भ्यानकुभर पुगे । त्यहाँ उनले भ्यानकुभर व्हाइटक्याप्स एफसीको युवा विकास कार्यक्रममा प्रवेश पाए । यो उनको जीवनको पहिलो ठूलो परिवर्तन थियो, जहाँ उनले पहिलोपटक व्यावसायिक स्तरको प्रशिक्षण, अनुशासन र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण अनुभव गर्न पाए ।

छोटो समयमै उनको प्रगति उल्लेखनीय रह्यो । १५ वर्षको उमेरमै उनले मेजर लिग सकरमा डेब्यु गरे, जसले उनलाई क्यानडाको सबैभन्दा युवा व्यावसायिक खेलाडीमध्ये एक बनायो ।

विश्व फुटबलका महान क्लबहरू प्रतिभा खोज्न संसारभर घुमिरहेका हुन्छन् । डेविस त्यही प्रतिभामध्ये एक थिए । उनको खेल निरन्तर सुधारिँदै गएपछि अन्तर्राष्ट्रिय क्लबहरूको नजर पनि उनीतर्फ जान थाल्यो । अनि खुल्यो, जर्मनीको दिग्गज बायर्न म्युनिखले ढोका ।

सन् २०१८-२०१९ मा उनीलाई बायर्न म्युनिखलले अनुबन्ध गर्ने निर्णय गर्‍यो । बायर्न म्युनिखमा सुरुका दिनहरू सहज थिएन। प्रतिस्पर्धा कठोर थियो ।

गल्तीका लागि ठाउँ कम थियो । तर संघर्षसँग परिचित डेविसका लागि यो नयाँ कुरा थिएन । उनले मेहनत गरे, सिके र आफूलाई सुधारिरहे । बिस्तारै उनले टोलीमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गरे ।

उनको विस्फोटक गति र आक्रामक खेलशैलीले उनलाई विश्वकै उत्कृष्ट लेफ्ट ब्याकमध्ये एक बनायो ।

विश्व फुटबलमा उदय

सुरुका दिनहरूमा उनले नयाँ देश, नयाँ भाषा र उच्च प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणसँग अनुकूल हुन समय लिए । तर बिस्तारै उनले आफूलाई टोलीको महत्वपूर्ण हिस्सा बनाउन थाले ।

प्रशिक्षकहरूले उनलाई आक्रमण र डिफेन्स दुवैमा प्रयोग गर्न थाले, र यही परिवर्तनले उनको खेललाई नयाँ आयाम दियो ।

लेफ्ट-ब्याक पोजिसनमा खेल्न थालेपछि डेविस विश्व फुटबलकै सबैभन्दा प्रभावशाली युवा खेलाडीमध्ये एक बने । उनको गति, वान भर्सेस वान स्थितिमा खेल्ने क्षमता र निरन्तर दौडिने शैलीले उनलाई फरक पहिचान दिलायो ।

त्यसै समयावधिमा उनले बायर्न म्युनिखसँगै सबैभन्दा ठूलो सफलता हात पारे, त्यो हो, युइएफए च्याम्पियन लिगको जित । विशेषगरी ठूलो खेलहरूमा देखाएको प्रदर्शनले उनलाई विश्व फुटबलमा स्थापित गर्‍यो ।

उनको प्रदर्शनले चर्चा पायो, विशेषगरी बार्सिलोना विरुद्धको खेलमा देखाएको खेलले उनलाई विश्वभर चर्चित बनायो ।

यस उपलब्धिसँगै डेविस क्यानडाको राष्ट्रिय टोलीका पनि प्रमुख खेलाडी बने ।

उनले देशका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा प्रतिनिधित्व गर्दै क्यानडाको फुटबललाई नयाँ स्तरमा पुर्‍याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेले ।

क्यानडाको अनुहार फेर्ने डेविस

क्यानडाले लामो समयसम्म विश्व फुटबलमा ठूलो प्रभाव छोड्न सकेको थिएन । तर, नयाँ पुस्ताले त्यो अवस्था परिवर्तन गर्‍यो । र, त्यस परिवर्तनको केन्द्रमा डेविस थिए ।

उनले केवल उत्कृष्ट खेलाडीको भूमिका मात्र खेलेनन् । उनले नेतृत्व मात्र गरेनन्, प्रेरणा पनि दिए । र, एउटा नयाँ पुस्तालाई विश्वास दिलाए कि क्यानडाले पनि विश्व फुटबलमा ठूलो सपना देख्न सक्छ ।

त्यसैले कप्तानको आर्मब्यान्ड केवल एउटा कपडाको टुक्रा होइन, त्यो जिम्मेवारी, विश्वासको प्रतीक हो ।

एक भिडियो अन्तर्वार्तामा अल्फोन्सो डेविसले शरणार्थी जीवन, क्यानडामा नयाँ सुरुवात र फुटबलले दिएको अवसरबारे बताएका छन । उनका अनुसार संघर्षले नै उनको जीवन र पहिचानलाई नयाँ दिशा दिएको हो ।

उनी विश्वकपमा क्यानडाका लागि गोल गर्ने पहिलो खेलाडी समेत बने । सन् २०२२ मा कतारमा भएको विश्वकपमा उनले क्रोएसिया विरुद्ध गोल गरेका थिए ।

विश्वकपमा एउटा राष्ट्रको सपना

२०२६ फिफा विश्वकप अघि अल्फोन्सो डेविसको फिटनेसलाई लिएर विभिन्न मिडिया रिपोर्टहरूमा लगातार चर्चा भइरहेको छ ।

चोटका कारण उनले केही खेल गुमाएका र पूर्ण रूपमा फिट हुने प्रक्रियामा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैले, उनी पछिल्ला खेलमा बेन्चमा देखिए, मैदानमा उत्रिएका छैनन् । त्यो दृश्य केवल एक खेलाडीको अवस्थामात्र होइन, एउटा राष्ट्रको प्रतीक्षाको क्षणजस्तै बनेको छ । मैदानमा उत्रिने साथीहरू, रङ्गशालामा गुञ्जिने समर्थकहरू र टेलिभिजन स्क्रिनमा आँखा टाँस्ने लाखौँ दर्शक सबैको सपना एउटै धागोले बाँधिएको छ ।

घरेलु मैदानमा हुने विश्वकपमा उनको उपस्थितिले टोलीलाई ठूलो बल दिने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । फिफाका अनुसार उनी खेल्ने वा नखेल्ने अवस्थाले पनि क्यानडाको रणनीतिमा ठूलो प्रभाव पार्नेछ ।

उनीसँगै लाखौँ क्यानडाली समर्थकको सपना मैदानमा उत्रिन्छ । उनीसँगै युद्ध र संघर्षबाट अघि बढेका परिवारहरूको आशा जोडिएको हुन्छ । उनीसँगै ती बालबालिकाको कल्पना पनि बग्छ, जसले कठिन परिस्थितिबीच पनि ठूलो भविष्य देख्न छोडेका छैनन् ।

यो यात्राले फेरि सम्झाइदिन्छ, मानिस कहाँ जन्मियो भन्ने होइन, उसले संघर्षसँग कसरी लड्यो भन्ने कुरा नै उसको पहिचान बन्छ ।

त्यसैले अल्फोन्सो डेविसको कथा केवल फुटबलको कथा होइन, यो इच्छाशक्ति, आशा र दोस्रो अवसरको कथा हो । शरणार्थी शिविरको धुलोबाट सुरु भएको यात्रा आज विश्वकपको उज्यालो बेन्चसम्म पुगेको छ, जहाँ एउटा राष्ट्र आफ्नो सपनासँगै उनको प्रतीक्षामा उभिएको छ ।

जब अल्फोन्सो डेविस विश्वकपमा क्यानडाको कप्तानका रूपमा मैदानमा उत्रिन्छन्, उनी एक्लै उत्रिएका हुँदैनन् । उनीसँगै लाखौं क्यानडाली समर्थकको सपना मैदानमा उत्रिन्छ । उनीसँगै युद्धबाट भागेका परिवारहरूको आशा मैदानमा उत्रिन्छ ।

उनीसँगै ती बालबालिकाको सपना मैदानमा उत्रिन्छ, जसले कठिन परिस्थितिमा पनि भविष्यको कल्पना गर्न छोडेका छैनन् ।

यो यात्राले उनले विश्वलाई देखाइदिए, मानिस कहाँ जन्मियो भन्ने कुराले उसको भविष्य तय गर्दैन । उसले संघर्षसँग कसरी लड्छ भन्ने कुराले तय गर्छ ।

सायद, अल्फोन्सो डेविसको कथा केवल फुटबलको कथा होइन, इच्छाशक्तिको विजयगाथा हो ।

अल्फोन्सो डेविस
टुर्नामेन्ट
Indian Premier League 2026
ICC T20 World Cup 2026
ICC Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
Under Lights T20I Series 2026
ICC Womens T20 World Cup Global Qualifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

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लेखक
मनिषा थापा
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