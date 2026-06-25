हाइटीको अग्रता उल्टाउँदै मोरक्कोले निकाल्यो ४–२ गोल अन्तरको जित

११ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत बिहीबार सम्पन्न खेलमा मोरक्कोले हाइटीलाई ४–२ को गोलअन्तरले पराजित गरेको छ । पहिलो हाफमा दुई पटक पछि परेको अवस्थालाई उल्टाउँदै मोरक्कोले यो जित हात पारेको हो ।
खेलको १० औं मिनेटमै आत्मघाती गोल खाएर मोरक्को पछि परेको थियो । त्यसपछि ३९ औं मिनेटमा मोरक्कोका अचरफ हाकिमीले गोल फर्काएर खेल १–१ को बराबरीमा ल्याए ।
त्यसको चार मिनेटमै ४३ औं मिनेटमा हाइटीका विल्सन इसिडोरले अर्को गोल थपेर खेललाई २–१को स्थितिमा पुर्याए ।
त्यसमा पहिलो हाफको इन्जुरी टाइममा मोरक्कोका इस्माइल साइबेरीले गोल प्रहार गरेर खेल २–२ बराबरीमा ल्याएका थिए ।
त्यसपछि लामो समयपछि गोल हुन सकेन । ७८ औं मिनेटमा सफियन रहिमीले गोल गर्दै मोरक्कोलाई अग्रता दिलाएका थिए ।
त्यसपछि खेलको ८९ औं मिनेटमा गेसिमी यासिनले अर्को गोल थपेर मोरक्कोका लागि गोलअन्तर बढाएका थिए ।
निर्धारित ९० मिनेट र थपिएको समयमा अन्य थप गोल भएनन् । अन्तिम नतिजा ४–२ ले मोरक्कोको पक्षमा खेल समाप्त भयो ।
यो खेलसँगै मोरक्कोले नकआउट चरण प्रवेश सुनिश्चित गरेको छ । हाइटी भने लिग चरणबाटै बाहिरिने भएको छ ।
प्रतिक्रिया 4