पहिलो हाफमा दक्षिण कोरिया र दक्षिण अफ्रिका गोलरहित

११ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत समूह ‘ए’को खेलमा दक्षिण कोरिया र दक्षिण अफ्रिकाबीच पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा रोकिएको छ ।
मोन्टेरे स्टेडियममा भइरहेको खेलमा ४५ मिनेट र थप अतिरिक्त समयमा पनि दुवै टिमले गोल गर्न सकेनन् ।
मोन्टेरे स्टेडियममा भइरहेको खेलमा ४५ मिनेट र थप अतिरिक्त समयमा पनि दुवै टिमले गोल गर्न सकेनन् ।
११ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत समूह ‘ए’को खेलमा दक्षिण कोरिया र दक्षिण अफ्रिकाबीच पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा रोकिएको छ ।
मोन्टेरे स्टेडियममा भइरहेको खेलमा ४५ मिनेट र थप अतिरिक्त समयमा पनि दुवै टिमले गोल गर्न सकेनन् ।
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