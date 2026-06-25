बोस्निया एन्ड हर्जगोभिना नकआउट चरणमा प्रवेश

११ असार, काठमाडौं । बोस्निया एन्ड हर्जगोभिना फिफा विश्वकप २०२६ को नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको छ ।
समूह ‘बी’ को तेस्रो स्थानमा रहेको बोस्निया तेस्राे स्थानकाे उत्कृष्ट ८ टोलीभित्र पर्दै नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको हो ।
बोस्नियाले समूह चरणका तीन खेलमा एक खेलमा जित, एक खेलमा हार र एक खेल बराबरी खेलेको थियो ।
सहआयोजक क्यानडासँग हेड टु हेडमा पछि पर्दा बोस्निया उपविजेता बन्नबाट बञ्चित भएको थियो ।
पहिलोपटक सहभागी भएको सन् २०१४ को विश्वकपमा समूह चरणबाटै बाहिरिए बोस्निया दोस्रोपटकमा नकआउट चरणमा पुग्न सफल भएको हो ।
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