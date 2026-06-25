चेक रिपब्लिक विरुद्ध ५५ औं मिनेटमा मेक्सिकोलाई अग्रता

११ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत चेक रिपब्लिकसँगको जारी खेलमा मेक्सिकोले पहिलो गोल गरेको छ ।
५५ औं मिनेटमा मेक्सिकोका लागि मेटेओ चाभेजले गोल प्रहार गरेका छन् ।
यो चाभेजको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय गोल हो ।
५५ औं मिनेटमा मेक्सिकोका लागि मेटेओ चाभेजले गोल प्रहार गरेका छन् ।
११ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत चेक रिपब्लिकसँगको जारी खेलमा मेक्सिकोले पहिलो गोल गरेको छ ।
५५ औं मिनेटमा मेक्सिकोका लागि मेटेओ चाभेजले गोल प्रहार गरेका छन् ।
यो चाभेजको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय गोल हो ।
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