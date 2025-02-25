भिनिसियस चम्किँदा ब्राजिललाई पहिलो हाफमा दुई गोलको अग्रता

११ असार, काठमाडौं । भिनिसियस जुनियर चम्किदा ब्राजिलले पहिलो हाफमा दुई गोलको अग्रता लिएको छ ।
भिनिसियसले स्कटल्यान्डविरुद्ध खेलको सातौं र पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा गोल गर्दै ब्राजिललाई दुई गोलको अग्रता दिलाएका हुन् ।
भिनिसियसले स्कटल्यान्डविरुद्ध खेलको सातौं र पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा गोल गर्दै ब्राजिललाई दुई गोलको अग्रता दिलाएका हुन् ।
११ असार, काठमाडौं । भिनिसियस जुनियर चम्किदा ब्राजिलले पहिलो हाफमा दुई गोलको अग्रता लिएको छ ।
भिनिसियसले स्कटल्यान्डविरुद्ध खेलको सातौं र पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा गोल गर्दै ब्राजिललाई दुई गोलको अग्रता दिलाएका हुन् ।
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