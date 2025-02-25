फिफा विश्वकप : ब्राजिललाई सातौं मिनेटमै अग्रता

११ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत भर्खरै सुरु भएको खेलमा ब्राजिले सातौं मिनेटमै स्कटल्यान्डसँग अग्रता लिएको छ ।
खेल सुरु भएको सातौं मिनेटमै ब्राजिलका भिनिसियस जुनिएरले गोल प्रहार गरेका हुन् ।
खेल सुरु भएको सातौं मिनेटमै ब्राजिलका भिनिसियस जुनिएरले गोल प्रहार गरेका हुन् ।
११ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत भर्खरै सुरु भएको खेलमा ब्राजिले सातौं मिनेटमै स्कटल्यान्डसँग अग्रता लिएको छ ।
खेल सुरु भएको सातौं मिनेटमै ब्राजिलका भिनिसियस जुनिएरले गोल प्रहार गरेका हुन् ।
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