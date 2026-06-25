कतारविरुद्ध बोस्निया एन्ड हर्जगोभिनाको तेस्रो गोल

११ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत जारी खेलमा कतारविरुद्ध बोस्निया एन्ड हर्जगोभिनाले तेस्रो गोल प्रहार गरेको छ ।
८० औं मिनेटमा बोस्निया एन्ड हर्जगोभिनाका एर्मिन महमिकले गोल प्रहार गरेका हुन् । यो सँगै कतारसँग बोस्निया एन्ड हर्जगोभिनाले ३–१ ले अग्रता लिएको छ ।
यसअघि खेलको २९ औं मिनेटमा बोस्निया एन्ड हर्जगोभिनाका करिम अलाजबेगोभिकले गोल गरेर टिमलाई अग्रता दिलाएका थिए । त्यसपछि ३४ औं मिनेटमा कतारका सुल्तान अलब्रेकले आत्मघाती गोल गर्दा बोस्निया एन्ड हर्जगोभिनालाई २–० को अग्रता कायम भयो ।
त्यसपछि कतारका हसन अल्हाएदोसले ४२ औं मिनेटमा एक गोल प्रहार गरेर खेललाई २–१ को अवस्थामा पुर्याएका थिए ।
अहिले ८० औं मिनेटको गोलले खेल ३–१ को स्थितिमा पुगेको छ ।
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