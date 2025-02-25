क्यानडा भर्सेस स्विट्जरल्यान्ड : पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा

११ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत समूह ‘बी’ को खेलमा क्यानडा र स्विट्जरल्यान्डले पहिलो हाफ बराबरी खेलेका छन् । भ्यानकुभरको बिसी प्लेस स्टेडियममा जारी खेलको पहिलो हाफमा दुवैतर्फबाट गोल हुन सकेको छैन ।
समान दुई खेल खेलेका क्यानडा र स्विट्जरल्यान्डले एकमा जित र एकमा बराबरीसहित समान ४ अंक जोडेका छन् । यो खेलमा जित निकाल्ने टोली समूह विजेता बन्दै नकआउटमा प्रवेश गर्नेछ ।
बराबरी भएमा दुवै टोली नकआउटमा पुग्नेछन् । दुई खेल नै खेलेका कतार र बोस्निया एन्ड हर्जगोभिया एक खेल बराबरी र एक खेल हारसहित समान एक अंक जोडेका छन् ।
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