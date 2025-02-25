स्विट्जरल्यान्डविरुद्ध क्यानडाको पहिलो गोल, खेल २–१ को स्थितिमा

११ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत स्विट्जरल्यान्डसँगको खेलमा क्यानडाले पहिलो गोल प्रहार गरेको छ । २–० ले पछि परेको क्यानडाका लागि ७६ औं मिनेटमा प्रोमिस डेभिडले गोल हानेका हुन् ।
यो गोलसँगै खेल २–१ को स्थितिमा पुगेको छ ।
२–० ले पछि परेको क्यानडाका लागि ७६ औं मिनेटमा प्रोमिस डेभिडले गोल हानेका हुन् ।
११ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत स्विट्जरल्यान्डसँगको खेलमा क्यानडाले पहिलो गोल प्रहार गरेको छ । २–० ले पछि परेको क्यानडाका लागि ७६ औं मिनेटमा प्रोमिस डेभिडले गोल हानेका हुन् ।
यो गोलसँगै खेल २–१ को स्थितिमा पुगेको छ ।
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