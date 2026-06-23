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दिउँसोको चर्को गर्मीमा मासु नखानु नै राम्रो, हुन सक्छन् यस्ता समस्या

२०८३ असार १० गते १९:१२ २०८३ असार १० गते १९:१२

अनलाइनखबर

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अनलाइनखबर

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दिउँसोको चर्को गर्मीमा मासु नखानु नै राम्रो, हुन सक्छन् यस्ता समस्या

अहिले गर्मीको समय छ ।  गर्मीबाट राहत पाउनका लागि शरीरलाई शीतल बनाउने खानेकुरा खाने तथा विभिन्न उपाय अपनाउने गरिन्छ ।

प्रायगरी यो मौसममा हल्का वा सजिलै पचाउन सकिने खानाहरू रुचाइन्छ । तर केही मानिसहरू मौसम जस्तै भएपनि आफ्नो रुचिको खानेकुरा खानबाट पछि हट्दैनन् । गर्मी, जाडो, वा वर्षा सबै मौसममा मासु नभइ खाना नरुच्ने व्यक्तिहरू पनि धेरै हुन्छन् ।

स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार, गर्मीमा मांसाहारी खाना, विशेष गरी चिकेन र मटन खानबाट सावधान रहनु महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । चिकेन र मटनमा प्रोटिन र बोसो बढी हुन्छ, जसलाई पचाउन शरीरलाई बढी प्रयास चाहिन्छ ।

गर्मीको समयमा दिउँसो चिकेन, मटन खानु स्वास्थ्यका हिसाबमा त्यति ठीक नहुने विज्ञहरू बताउँछन् ।

के हुन्छ समस्या ?

१.शरीरको ताप बढ्छ

जब हामी चिकेन वा मटन जस्ता उच्च प्रोटिनयुक्त आहार खान्छौं, शरीरमा ‘थर्मोजेनेसिस’ को प्रक्रिया तीव्र हुन्छ । वास्तवमा, शरीरलाई कार्बोहाइड्रेट वा बोसो भन्दा प्रोटिन तोड्न बढी ऊर्जा चाहिन्छ । यो प्रक्रियाले शरीर भित्र तापक्रम धेरै उत्पन्न हुन्छ ।

दिउँसो चिकेन वा मटन खाँदा शरीरको तापक्रममा अचानक वृद्धि हुन सक्छ, जसले गर्दा अत्यधिक पसिना आउने, बेचैनी हुने समस्या देखिन सक्छ ।

२.पाचनमा समस्या

विज्ञहरूका अनुसार गर्मीको मौसममा दिउँसो मेटाबोलिज्म सुस्त हुन्छ ।

रातो मासु, जस्तै मटनमा पनि ‘स्याचुरेटड फ्याट’ बढी हुन्छ, जुन पचाउन धेरै समय लाग्छ । चर्को घामको समयमा यसलाई खाँदा पेट भारी हुने, एसिडिटी हुने, पेट फुल्ने र अपच हुने समस्या हुन सक्छ ।

३.डिहाइड्रेसन बढ्न सक्छ

चिकेन र मटन पचाउन शरीरलाई धेरै पानी चाहिन्छ । जब मेटाबोलिज्म छिटो हुन्छ र शरीरको ताप बढ्छ, पानीको कमी पनि बढ्छ । त्यसकारण, यदि तपाईंले दिउँसोको खानामा मासु समावेश गर्नुहुन्छ र पर्याप्त पानी पिउनुहुन्न भने, तपाईंलाई डिहाइड्रेसन हुन सक्छ। र चक्कर लाग्ने, कमजोरी र पिसाब संक्रमण जस्ता समस्याहरू बढ्न सक्छन् ।

के गर्ने त ?

यदि तपाईं मासुको पाखरी हुनुहुन्छ भने गर्मीको मौसममा सुत्नु भन्दा कम्तीमा २-३ घण्टा अगाडि बेलुका खानु राम्रो हुन्छ । यो समयमा मासु तयार पार्दा कडा मसला र अतिरिक्त तेल प्रयोग गर्नु हुँदैन ।

दिउँसोको खानामा हल्का ग्रिल गरिएको चिकेन वा चिकेनको सुपसम्म खान सकिन्छ । तर खसीको मासु जस्तो रातो मासु नखानु नै धेरै राम्रो हुन्छ ।

खानेकुरा दिउँसो मासु
हट टपिक्स
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस
लेखक
अनलाइनखबर
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