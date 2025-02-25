समूह ‘ए’ मा मेक्सिकोको शतप्रतिशत जित

११ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत लिग चरणमा समूह ‘ए’को विजेता मेक्सिको बनेको छ । बिहीबार सम्पन्न खेलमा चेक रिपब्लिकलाई ३–० गोलअन्तरले हराउँदै मेक्सिकोले समूह विजेता बनेको हो ।
मेक्सिकोको ३ खेलमा शतप्रतिशत जित निकाल्दै ९ अंक जोडेको छ । मेक्सिकोले समूह चरणमा तीनै खेल जितेको यो पहिलो पटक हो । समूह विजेता भने दोस्रो पटक बनेको छ । यसअघि सन् २००२ मा पनि समूह विजेता बनेको थियो ।
मेक्सिकोसँग पराजित भएको चेक रिपब्लिक तीन खेलमा एक बराबरी र दुई हार बेहोर्दै अंक तालिकाको पुछारमा रह्यो ।
अर्को खेलमा दक्षिण कोरियासँग १–० गोल अन्तरले जित निकाल्दै दक्षिण अफ्रिका समूह ‘ए’को उपविजेता बन्दै नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको छ ।
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