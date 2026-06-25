दक्षिण कोरियालाई हराउँदै दक्षिण अफ्रिका पहिलोपटक नकआउट चरणमा

११ असार, काठमाडौं । दक्षिण अफ्रिका पहिलोपटक फिफा विश्वकप २०२६ को नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको छ ।
समूह ‘ए’ अन्तर्गतको अन्तिम खेलमा दक्षिण कोरियालाई १–० ले पराजित गर्दै दक्षिण अफ्रिका नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको हो ।
दक्षिण अफ्रिकाको जितमा थापेलो मासेकोले निर्णायक गोल गरे । थापेलोले ६३औं मिनेटमा गरेको गोल नै जितका लागि पर्याप्त भयो ।
चौथोपटक विश्वकप खेलेको दक्षिण अफ्रिका पहिलोपटक समूह चरण पार गरेको हो । सन् १९९८, २००२ र २०१० मा विश्वकप खेलेको दक्षिण अफ्रिकाले समूह चरण पार गर्न सकेको थिएन ।
दक्षिण अफ्रिकाले ३ खेलबाट ४ अंक जोड्दै समूह उपविजेताको रुपमा नकआउटमा पुगेको हो । सहआयोजक मेक्सिको ९ अंकसहित समूह विजेता बन्दै नकआउटमा स्थान बनाएको हो ।
तेस्राे स्थानमा रहेकाे दक्षिण काेरियाकाे ३ अंक छ । तेस्राे स्थानमा रहेकामध्ये उत्कृष्ट ८ मा पर्दै नकआउट चरणमा पुग्ने दक्षिण काेरियाकाे सम्भावना जिवितै छ । त्यसका लागि अन्य टाेलीकाे नतिजामा निर्भर हुनेछ ।
३ खेलबाट एक अंक जाेडेकाे चेक रिपब्लिक प्रतियाेगिताबाट बाहिरिसकेकाे छ ।
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