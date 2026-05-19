६ दिनपछि बोलाइएको राष्ट्रिय सभा बैठक बस्दै नबसी स्थगित

११ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा बैठक बस्दै नबसी स्थगित भएको छ ।
आज दिउँसो १ बजेर १५ मिनेटका लागि बस्ने गरी तय भएको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको हो ।
विशेष कारणवश् बैठक बस्न नसक्ने भएको भन्दै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले शुक्रबार दिउँसो १ बजेर १५ मिनेटमा बस्ने गरी निर्धारण गरेको संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले निकालेको सूचनामा उल्लेख छ ।
यसअघि राष्ट्रिय सभाको बैठक यही असार ५ गते बसेको थियो । ६ दिन पछि बस्ने गरी आजका लागि तय भएको बैठक बस्दै नबसी सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको हो ।
यसअघि बिहीबारका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभाको बैठक पनि स्थगित भएको थियो ।
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