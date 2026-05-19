स्नो रिभर्सको सेयर नेप्सेमा सूचीकृत, शुक्रबारदेखि कारोबार हुने

११ असार, काठमाडौं । स्नो रिभर्सको सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ । कम्पनीको ९३ लाख ७५ हजार कित्ता साधारण सेयर सूचीकरण भएको हो ।
जसमध्ये २० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारण समूहमा र ८० प्रतिशत सेयर संस्थापक समूहको सेयर रहेको छ । कम्पनीको सेयर शुक्रबारदेखि कारोबारमा आउने भएको छ ।
आरटीएस सेवा सानिमा क्यापिटलले प्रदान गर्नेछ । नेप्सेले कम्पनीको कोड नाम एसएनओआरएल दिएको छ । पहिलो कारोबार न्यूनतम १ सय र अधिकतम ३ सय रुपैयाँबाट सुरु हुनेछ । त्यसपछि दैनिक १५ प्रतिशत सीमाको आधारमा मूल्य तय हुनेछ ।
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