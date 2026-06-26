कुरासाओलाई हराउँदै आइभरी कोस्ट पहिलो पटक नकआउट चरणमा

१२ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत समूह ‘ई’को खेलमा कुरासाओसँग जित निकाल्दै आइभरी कोस्टले नकआउट चरणको यात्रा सुनिश्चित गरेको छ ।
शुक्रबार बिहान भएको खेलमा आइभरी कोस्टले कुरासाओविरुद्ध २–० गोलअन्तरको जित निकालेको हो ।
खेलमा आइभरी कोस्टका लागि दुवै गोल निकोलस पेपेले गरे । उनले खेलको ७ औं र ६४ औं मिनेटमा गोल गरेका हुन् ।
यो समूहमा जर्मनी ३ खेलमा २ जित र एक हारसँगै ६ अंकसहित अंक तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहँदै समूह विजेता बनेर नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको हो ।
आजको जितसँगै आइभरी कोस्टले पनि समान दुई जित र एक हारसहित ६ अंक जोडेपनि गोलअन्तरमा पछि परेर समूह उपविजेतामा सीमित बन्यो ।
आजकै अर्को खेलमा जर्मनीसँग जित निकालेको इक्वेडर एक हार एक बराबरी र एक जितसहित ४ अंक जोडेर अंक तालिकामा तेस्रो रह्यो । यद्यपि उत्कृष्ट तेस्रो टिम बनेर इक्वेडरले पनि नक आउट चरणको यात्रा सुरक्षित गरेको छ ।
कुरासाओ भने तीन खेलमा एक बराबर र दुई हारसहित प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ ।
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