बराबरी खेल्दै जापान र स्वीडेन नकआउट चरणमा प्रवेश

११ असार, काठमाडौं । बराबरी खेल्दै जापान र स्वीडेन फिफा विश्वकप २०२६ को नकआउट चरणमा प्रवेश गरेका छन् ।
अमेरिकाको डालास स्टेडियममा शुक्रबार बिहान भएको खेलमा १–१ को बराबरी खेल्दै जापान र स्वीडेन दुवै टोलीले नकआउट चरणमा स्थान बनाएका हुन् ।
खेलको ५६औं दाइजेन माएदाले गोल गर्दै जापानलाई अग्रता दिलाएका थिए । त्यसको ६ मिनेटमै गोल फर्काउँदै स्वीडेन खेलमा फर्कियो । स्वीडेनका लागि एन्थोनी एलान्गाले गोल गरे ।
जापान ५ अंकसहित समूह ‘एफ’ को उपविजेता बन्दै नकआउट चरणमा पुग्दा ४ अंक जोडेको स्वीडेन तेस्रो स्थानको उत्कृष्ट ८ मा पर्दै नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको हो ।
नेदरल्यान्ड्स ७ अंक जोड्दै समूह विजेता बनेर नकआउट चरणमा पुग्दा ट्युनिसिया अंकविहिन बनेर विश्वकपबाट बाहिरियो । नेदरल्यान्ड्सले नकआउटमा समूह ‘सी’ को उपविजेता मोरक्कोसँग खेल्नेछ ।
जापान लगातार तेस्रो पटक नकआउट चरण प्रवेश गर्न सफल भयो । सन् १९९८ मा पहिलोपटक विश्वकप खेलेको जापान सन् २०१८, २०२२ र यसपटक नकआउट चरणमा पुगेको हो ।
सन् २००२ र २०१० मा पनि नकआउट चरणमा पुगेको थियो । सन् १९५८ मा फाइनलमा पुगेको स्वीडेन सन् २०१८ को विश्वकपमा क्वार्टरफाइनलसम्म पुगेको थियो ।
सन् २०२२ को विश्वकपमा छनोट हुन नसकेको स्वीडेन नकआउट चरणमा पुगेको हो ।
३ पटकको उपविजेता नेदरल्याण्ड्स भने लगातार नकआउट चरणबाट अगाडि बढ्दै आएको छ ।
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