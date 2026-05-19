+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
फ्राइडे रिलिज :

हलमा लागे नेपालको ‘जाँड’, हलिउडको ‘सुपरगर्ल’, बलिउडको ‘वेलकम टु दल जंगल’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १२ गते १२:२७

काठमाडौं । शुक्रबारदेखि हलमा नेपाली भाषाको ‘जाँड’ सहित दुई विदेशी फिल्म प्रदर्शनमा आएका छन् । राजु शाह निर्देशित ‘जाँड’ सामाजिक कुरीतिविरुद्ध सन्देश दिने कथावस्तुमा बनेको छ । अधिक मद्यमानले ल्याउने सामाजिक र पारिवारिक असरको कथा यसमा छ ।

यो फिल्ममा सान्वी खतिवडा, पदम गुरुङ, कमला दाहाल, रमेश उप्रेती, मञ्जु श्रेष्ठ, सुवास गजुरेल, रमेश अधिकारी, लक्ष्मी तिमिल्सेना, स्मारिका खनाललगायतको अभिनय छ । यसलाई पारिवारिक कथावस्तु भनिएको छ ।

हलिउड फिल्म ‘सुपरगर्ल’ पनि प्रदर्शनमा आएको छ । १०८ मिनेट रनटाइमको यो फिल्म डीसी स्टुडियोको सुपरहिरो फिल्म हो, जसको निर्देशन क्रेग गिलेस्पी ले गरेका हुन् ।

यो फिल्म चर्चित कमिक सुपरगर्लः वुमन अफ टुमरो बाट प्रेरित छ । कथामा कारा जोर–एल (सुपरगर्ल) आफ्ना शक्तिशाली काका सुपरम्यानभन्दा फरक र निकै कठोर जीवन अनुभवबाट गुज्रिएकी नायिकाका रूपमा प्रस्तुत हुन्छिन् ।

आफ्नो जन्मदिनको अवसरमा अन्तरिक्ष यात्रामा निस्किएकी काराको भेट रुथी मेरी नोल नामकी किशोरीसँग हुन्छ । रुथीको परिवारलाई निर्दयी अपराधी क्रेम अफ द येलो हिल्स ले हत्या गरेपछि उनी बदला लिन दृढ हुन्छिन् । सुरुमा कारा यस अभियानमा सहभागी हुन चाहँदैनिन्, तर परिस्थितिले उनलाई रुथीको साथ दिन बाध्य बनाउँछ ।

त्यसपछि उनीहरू आकाशगंगाभर फैलिएको जोखिमपूर्ण यात्रामा निस्किन्छन्, जहाँ शक्तिशाली शत्रु, कठिन संघर्ष र नैतिक द्वन्द्वहरूको सामना गर्नुपर्छ । बदलाको खोजीबाट सुरु भएको यो यात्रा अन्ततः न्याय, करुणा, क्षमा र आत्मत्यागको भावनात्मक कथामा परिणत हुन्छ, जसले सुपरगर्ललाई आफ्नै पहिचान र जिम्मेवारीलाई नयाँ दृष्टिकोणबाट बुझ्न मद्दत गर्छ ।

आजैदेखि प्रदर्शनमा आएको बलिउड फिल्म ‘वेलकम टु द जंगल’ लोकप्रिय ‘वेलकम’ शृंखलाको तेस्रो भाग हो, जसको निर्देशन अहमद खानले गरेका छन् । फिल्ममा अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, अरशद वारसी, रविना टण्डन, लारा दत्ता, ज्याकलिन फर्नान्डिज, दिशा पटानी लगायतका कलाकारको अभिनय छ ।

कथामा प्रहरी अधिकारी जय बक्षी र सन्ध्यालाई कुख्यात अपराधी राज सोलन्की लाई पक्राउ गर्ने विशेष जिम्मेवारी दिइन्छ । उनीहरूको खोजी अभियानले अप्रत्याशित मोड लिन्छ, जब जयले राजसँग आफ्नो जीवन जोडिएको गहिरो रहस्य पत्ता लगाउँछन ।

त्यसपछि विभिन्न पात्रहरू एक जोखिमपूर्ण जंगल अभियानमा फस्छन्, जहाँ अपराधी, पूर्व डन, सैनिक शैलीका मिसन र हास्यास्पद घटनाहरू एकपछि अर्को हुँदै जान्छन् । अराजकता, धमाकेदार एक्सन र हल्का–फुल्का कमेडीले भरिएको यो यात्रामा सबै पात्रहरू बाँच्न, रहस्य सुल्झाउन र आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न एकजुट हुन बाध्य हुन्छन् ।

फिल्मले ‘वेलकम’ शृंखलाको परिचित हास्य शैलीलाई जंगलमा आधारित साहसिक कथासँग मिसाएर मनोरञ्जनपूर्ण अनुभव दिने प्रयास गरेको छ ।

जाँड फ्राइडे रिलिज वेलकम टु दल जंगल सुपरगर्ल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

अप्रेसन गर्दा पेटभित्र स्पन्ज छुटेको आशंका : १५ महिनापछि महिलाको मृत्यु

अप्रेसन गर्दा पेटभित्र स्पन्ज छुटेको आशंका : १५ महिनापछि महिलाको मृत्यु
विश्वकप चलिरहँदा किन निलम्बित भयो एन्फा ?

विश्वकप चलिरहँदा किन निलम्बित भयो एन्फा ?
प्रदेशसभा खारेजी : रास्वपाले खोल्यो नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वको ढोका

प्रदेशसभा खारेजी : रास्वपाले खोल्यो नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वको ढोका
उद्घाटनपछि बल्ल प्रतिनिधि यकिन गर्दा रास्वपा महाधिवेशनमा भद्रगोल

उद्घाटनपछि बल्ल प्रतिनिधि यकिन गर्दा रास्वपा महाधिवेशनमा भद्रगोल
रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो

रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो
रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ
१० प्रतिशत शय्या नीति : झनै चर्कियो सरकार र निजी क्षेत्रको टकराव

१० प्रतिशत शय्या नीति : झनै चर्कियो सरकार र निजी क्षेत्रको टकराव

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

विश्वकप, जहाँ कपालले पनि ट्रेन्ड बनाउँछ

विश्वकप, जहाँ कपालले पनि ट्रेन्ड बनाउँछ

9 Stories
विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

6 Stories
बर्ड फ्लू : कतिबेला खतरनाक ?

बर्ड फ्लू : कतिबेला खतरनाक ?

9 Stories
गोल्डेन बुट जित्न सक्ने ६ दावेदार

गोल्डेन बुट जित्न सक्ने ६ दावेदार

9 Stories
के काठमाडौँ हैजाको जोखिममा छ ?

के काठमाडौँ हैजाको जोखिममा छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित