रास्वपा महाधिवेशन : मतदान गर्न नपाएपछि धर्ना (तस्वीरहरू)

१२ असार, चितवन । रास्वपा पदाधिकारी छान्न आज भएको मतदानमा मत हाल्न नपाएको भन्दै केही प्रतिनिधिहरू मतदानस्थल बाहिर धर्नामा बसेका छन् ।
मतदानका लागि तोकिएको समय सकिएको भन्दै निर्वाचन आयोगले मतदानस्थलको मूल गेट बन्द गरेपछि उनीहरू धर्नामा बसेका हुन् ।
धर्नामा बसेका प्रतिनिधिहरूले आफूहरूले पनि मतदान गर्न पाउनुपर्ने माग राखेर मूल गेट बाहिर धर्नामा बसेका हुन् ।
पदाधिकारीका लागि भएको मतदानमा १२८९ मत खसेको छ ।
रास्वपा केन्द्रीय सदस्यमा २ हजार ९५९ मत खसेको थियो । यद्यपि प्रतिनिधिहरू मतदान नगरी फर्किएपछि पदाधिकारीमा मतदान गर्नेको संख्या ह्वात्तै घटेको हो ।
केन्द्रीय सदस्यको भन्दा १ हजार ६ सय ७० जना कम प्रतिनिधिले पदाधिकारीका लागि मतदान गरेका हुन् ।
गत असार ७ गतेदेखि जारी महाधिवेशन आज समापन गर्ने तयारी रास्वपाको छ ।
५ जना पदाधिकारीका लागि निर्वाचन भएको हो ।
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