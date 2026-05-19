+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

अल्पमतले पदाधिकारी चयन, महामन्त्रीको प्रतिस्पर्धामा गुटगत गन्ध

रास्वपाको निर्वाचन आयोग अनुसार महाधिवेशनमा ४१ सय आसपास प्रतिनिधि थिए । केन्द्रीय सदस्य चयन गर्दा २९५९ मत खसेको थियो । पदाधिकारी चयन गर्दा त १२८९ मत मात्र खस्यो । दुई तिहाई प्रतिनिधिहरूको भोट बिनै पदाधिकारीहरू निर्वाचित भए ।

0Comments
Shares
लिलु डुम्रे दिनेश गौतम लिलु डुम्रे, दिनेश गौतम
२०८३ असार १२ गते २२:०५

१२ असार, चितवन । रास्वपा महाधिवेशनमा पार्टीका पदाधिकारीहरू एक तिहाई प्रतिनिधिहरूको मतका आधारमा नै विजयी भएका छन् । व्यवस्थापनको भद्रगोल र निर्वाचनको लम्बेतान प्रक्रियाका कारण दुई तिहाइ महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू घर फर्केपछि अन्तिम दिन शुक्रबार पदाधिकारी चयनमा मत हाल्ने संख्या घटयो ।

रास्वपाको निर्वाचन आयोग अनुसार महाधिवेशनमा ४१ सय आसपास प्रतिनिधि थिए । गत मंगलबार नै मतदान प्रक्रिया सुरू हुनुपर्ने थियो । तर लम्बियो । मतदानको निश्चित नहुँदा प्रतिनिधिहरू बुधबार बिहानबाटै घर फर्किन थालेका थिए ।

केन्द्रीय सदस्यहरूकै मतदान ढिलो भएपछि प्रतिनिधिहरू हिँड्न थाले अनि बुधबार अबेर रातिबाट मतदान सुरु गरिएको थियो । त्यसैले केन्द्रीय समितिको निर्वाचनमै सबै मत खसेन । बिहीबार निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार केन्द्रीय समितिमा २९५९ मत खसेको थियो । त्यस अनुसार ११ सय बढी प्रतिनिधिले केन्द्रीय सदस्यलाई पनि मत दिएनन् ।

केन्द्रीय सदस्यको निर्वाचन लगत्तै पदाधिकारीको मतदान प्रक्रिया सुरु नहुँदा थप प्रतिनिधि घर फर्के । उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री पदमा भएको मतदानमा शुक्रबार १२८९ मत मात्रै खस्यो ।

यो मत केन्द्रीय सदस्यलाई खसेको भन्दा १६७० कम मत हो । कूल प्रतिनिधिको एकतिहाई संख्याले पदाधिकारी चयन भएका छन् । दुई तिहाइ प्रतिनिधिहरू मतदान प्रक्रियामै सहभागी भएनन् ।

प्रतिनिधिको संख्या उल्लेख्य घटेको हुँदा उपलब्धहरुबाट प्राप्त कम मतले पनि पदाधिकारीले जित्ने अवस्था बनेको छ । केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हुँदा २६४१ मत ल्याएकी सोविता गौतमले उपसभापति पदमा जित्दा ७८९ मत ल्याउँदा पनि निर्वाचित हुने अवस्था बनेको छ ।

महामन्त्री उम्मेदवार बनाउँदा गुटगत गन्ध

रास्वपामा सुरूदेखि नै प्यानलगत गुटगत चुनाव नलड्ने भन्दै सभापति रवि लामिछानेले भन्दै आएका थिए । केन्द्रीय समितिको चुनाव हुँदा त्यसको खासै गन्ध आएन । तर जब पदाधिकारीको चुनाव भयो यो चरणमा भने प्यानल नबने पनि केही नेताहरूले एक अर्कालाई समर्थन गरेको भन्दै संगठित सूचनाहरु बाहिर ल्याए ।

सभापति पदपछि अर्को कार्यकारी पदका रुपमा रहेको महामन्त्री पदमा को को ? आंकाक्षी होलान् भन्ने चासो थियो । महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दर्ता गर्नेमा सुरुमा १० जना थिए ।

कविन्द्र बुर्लाकोटी, प्रमोद न्यौपाने, राजुनाथ पाण्डे, मनिष झा, जगदिश खरेल, रञ्जु दर्शना, गणेश कार्की, सागर ढकाल र विपिनकुमार आचार्यले महामन्त्रीको उम्मेदवारी दर्ता गरेका थिए ।

शुक्रबार विहान १०:३० बजेतिर कबिन्द्र बुर्लाकोटी र जगदिश खरेलले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको जानकारी गराइयो ।

अपरान्ह १२ बजे महामन्त्रीमा दाबी गर्नेको संख्या थप घट्यो । प्रमोद न्यौपाने, राजुनाथ पाण्डे र गणेश पराजुली प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिने निर्णय लिए ।

महामन्त्रीका उम्मेदवार विपिनलाई बुर्लाकोटी, न्यौपाने र पराजुलीले समर्थन गर्ने घोषणा गरे । त्यसको केही समयपछि महामन्त्रीको अर्को दाबेदार रञ्जु दर्शना पनि विपिनलाई साथ दिने गरी पछि हटिन् ।

यद्यपी, उम्मेदवारी फिर्ता लिने समय सकिएको हुँदा रञ्जुको नाम उम्मेदवारको सूचीमा कायम रह्यो ।

महामन्त्रीका आकांक्षी एकपछि अर्को गरी घट्नु र छोड्नेहरूले एउटै मञ्चमा गएर विपिन आचार्यलाई समर्थन गरेको भनेर पत्रकार सम्मेलन गर्नुले गुटगत गन्ध आएको रास्वपामा एक नेताले दाबी गरे । सभापति रवि पक्षले महामन्त्रीमा विपिनलाई निर्वाचित गराउन अन्यलाई पछि हट्न आग्रह गरेको गाइगुँई महाधिवेशनस्थलमै चल्यो ।

सभापतिकै चाहना अनुसार आकांक्षीले साथ दिएको ती नेताले बताए । यसअघि सहमहामन्त्री रहेका उनै आचार्य महामन्त्री पदमा निर्वाचित भएका छन् । गुटको प्रतिवाद गर्दै निर्वाचित महामन्त्री आचार्यले पहिलो महाधिवेशनसम्म जोडिने सम्पूर्ण रास्वपाको संस्थापन पक्ष भएको दाबी गरे ।

बिहीबार अबेर राति पनि सभापति रविले महामन्त्रीका आकांक्षीहरू सबैसँग छुट्टा छुट्टै छलफल गरेका थिए । त्यस अनुसार परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका शिशिर खनालले उम्मेदवारको आकांक्षाबाट पछि हटेका थिए ।

पदाधिकारीमा गुटगत प्रतिस्पर्धा हुन लागेको आशंका सहित सोधिएको प्रश्नमा प झाले भने,‘रवि दाइले यहाँ आएर समूहगत राजनीतिक अभ्यास नगर्नू है भन्नुभएको थियो । उहाँकै छायामा कसैले गर्दै हुनुहुन्छ भने सभापतिज्यूलाई जानकारी छैन ।’ सभापतिसँग झाको थप आग्रह थियो,‘आदरणीय रवि लामिछानेज्यूलाई अनुरोध गर्छु– यो गुटबन्दीको प्रयास गर्नेहरुलाई कारबाही गर्दिनुस् न ।’

त्यसो त उपसभापति पदमा समेत गुटगत प्रतिस्पर्धा भएको नेताहरुको विश्लेषण छ । तीन उपसभापति मध्ये डा. स्वर्णिम वाग्लेका लागि विराजभक्त श्रेष्ठले बाटो सहज गरिदिएपछि निर्विरोध भए । अर्को एक पद मनोनीत हुनेछन् । बाँकी अर्को एक पदमा महिलाबाट छानिनु पर्दछ ।

दुई जना सोबिता गौतम र तोसिमा कार्कीले उपसभापतिमा प्रतिस्पर्धा गरे । नेताहरूका अनुसार सभापति रवि पक्षधरको साथ सोबितालाई छ । सभापति रवि निकट परिचित प्रतिभा रावल सोविताको प्रस्तावक बसेकी थिइन् । सह-महामन्त्रीमा प्रतिस्पर्धा गरेका केही अनुहार सभापति र केही प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह पक्षधर देखिएका छन् ।

अल्पमत पदाधिकारी चयन महामन्त्री रास्वपा रास्वपा प्रथम महाधिवेशन
लेखक
लिलु डुम्रे

लिलु डुम्रे अनलाइनखबरको राजनीतिक व्यूरोमा कार्यरत छन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
दिनेश गौतम

अनलाइनखबरका संवाददाता गौतम शिक्षा र सामाजिक विषयमा समाचार लेख्छन् ।

लेखकबाट थप
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

महाधिवेशनले वैचारिक प्रस्थानबिन्दु तय गर्‍यो, झन् जिम्मेवार बन्छौं’

महाधिवेशनले वैचारिक प्रस्थानबिन्दु तय गर्‍यो, झन् जिम्मेवार बन्छौं’
रास्वपाले सम्भव गरायो राजनीतिक पुस्तान्तरण

रास्वपाले सम्भव गरायो राजनीतिक पुस्तान्तरण
सकसपूर्ण पहिलो महाधिवेशन

सकसपूर्ण पहिलो महाधिवेशन
दुर्लभ इतिहास बनाएको रास्वपालाई चार वर्षपछि संस्थागत गराए रविले

दुर्लभ इतिहास बनाएको रास्वपालाई चार वर्षपछि संस्थागत गराए रविले
वैशाखमा बैंकहरूबाट १ अर्ब ऋण थपिँदा पनि ७ हजार कर्जा खाता बन्द

वैशाखमा बैंकहरूबाट १ अर्ब ऋण थपिँदा पनि ७ हजार कर्जा खाता बन्द
ताइवानको पूर्वी सामुद्रिक क्षेत्रमा भइरहेको चिनियाँ गतिविधि के हो ?

ताइवानको पूर्वी सामुद्रिक क्षेत्रमा भइरहेको चिनियाँ गतिविधि के हो ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

एक विवश आमा : छोराछोरी सिकिस्त छन्, अस्पताल लैजाने पैसा छैन

एक विवश आमा : छोराछोरी सिकिस्त छन्, अस्पताल लैजाने पैसा छैन
अप्रेसन गर्दा पेटभित्र स्पन्ज छुटेको आशंका : १५ महिनापछि महिलाको मृत्यु

अप्रेसन गर्दा पेटभित्र स्पन्ज छुटेको आशंका : १५ महिनापछि महिलाको मृत्यु
विश्वकप चलिरहँदा किन निलम्बित भयो एन्फा ?

विश्वकप चलिरहँदा किन निलम्बित भयो एन्फा ?
प्रदेशसभा खारेजी : रास्वपाले खोल्यो नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वको ढोका

प्रदेशसभा खारेजी : रास्वपाले खोल्यो नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वको ढोका
उद्घाटनपछि बल्ल प्रतिनिधि यकिन गर्दा रास्वपा महाधिवेशनमा भद्रगोल

उद्घाटनपछि बल्ल प्रतिनिधि यकिन गर्दा रास्वपा महाधिवेशनमा भद्रगोल
रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो

रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो
रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

६ करोडको विश्वकप ट्रफी : आखिर केबाट बनेको छ?

६ करोडको विश्वकप ट्रफी : आखिर केबाट बनेको छ?

10 Stories
विश्वकप, जहाँ कपालले पनि ट्रेन्ड बनाउँछ

विश्वकप, जहाँ कपालले पनि ट्रेन्ड बनाउँछ

9 Stories
विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

6 Stories
बर्ड फ्लू : कतिबेला खतरनाक ?

बर्ड फ्लू : कतिबेला खतरनाक ?

9 Stories
गोल्डेन बुट जित्न सक्ने ६ दावेदार

गोल्डेन बुट जित्न सक्ने ६ दावेदार

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित