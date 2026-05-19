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होल्डिङ सेन्टरका सुकुमवासीले प्रदर्शन गर्दै

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १३ गते १२:०७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न दिएको निर्देशनको विरोधमा सुकुमवासीहरूले आज माइतीघरमा प्रदर्शन गर्ने भएका छन् ।
  • प्रदर्शनकारीहरूले दिउँसो दुई बजे माइतीघर मण्डलाबाट नयाँ बानेश्वरसम्म र्‍याली निकाल्ने तयारी गरेका छन् ।
  • सरकारले सुकुमवासीहरूलाई १९ असारसम्म होल्डिङ सेन्टर खाली गरिसक्न कडा निर्देशन दिएको छ ।

१३ असार, काठमाडौं । सरकारले विभिन्न ‘होल्डिङ सेन्टर’ मा राखेका सुकुमवासीहरूले शनिबार (आज) प्रदर्शन गर्ने भएका छन् ।

सरकारले ‘होल्डिङ सेन्टर’ खाली गर्न दिएको निर्देशनप्रति आपत्ति जनाउँदै सुकुमवासीहरू प्रदर्शन गर्न लागेको हुन् ।

उनीहरूले दिउँसो २ बजे माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरसम्म र्‍याली निकालिने बताएका छन् ।

सरकारले सुकुमवासीलाई १९ असारसम्म ‘होल्डिङ सेन्टर’ खाली गर्न निर्देशन दिएको छ ।

होल्डिङ सेन्टर
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