+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

लौका, काउली र आलुमा भेटियो अत्यधिक विषादी

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १४ गते ११:४१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा भित्रिएका तीन थरी तरकारीमा मापदण्डभन्दा बढी विषादी फेला परेको छ।
  • धादिङ, मकवानपुर र सल्यानबाट आएका लौका, काउली र आलुमा ६४ प्रतिशतभन्दा बढी विषादीको मात्रा पाइएको हो।
  • मानव स्वास्थ्यका लागि जोखिमपूर्ण ठहरिएका ती तरकारीहरूलाई बजारमा बिक्री गर्न नदिई समितिले नष्ट गरेको छ।

१४ असार, काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा भित्रिएका तरकारीहरूमध्ये तीन थरी तरकारीमा अत्यधिक विषादीको मात्रा फेला परेको छ ।

कृषि विभाग अन्तर्गतको विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशालाले शुक्रबार गरेको नियमित प्रयोगशाला परीक्षणका क्रममा धादिङ, मकवानपुर र सल्यानबाट आएका लौका, काउली र आलुमा स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिने उच्चस्तरको विषादी भेटिएको हो ।

प्रयोगशालाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार संकलन गरिएका १२ वटा नमुनामध्ये तीनवटामा अर्गानोफोस्फेट र कार्बोमेट समूहको विषादीको रोकावट दर ६४ प्रतिशतभन्दा माथि पाइएको छ ।

परीक्षणका क्रममा धादिङको गजुरी गाउँपालिकाबाट ल्याइएको लौकामा ६६.५१ प्रतिशत र मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाबाट आएको काउलीमा ६४.५४ प्रतिशत विषादीको मात्रा भेटिएको थियो ।

त्यसैगरी, सल्यानबाट ल्याइएको आलुको एक नमुनामा समेत ६६.९९ प्रतिशत विषादी पाइएको छ, जुन स्वास्थ्यका दृष्टिले अत्यन्तै जोखिमपूर्ण मानिन्छ । प्रयोगशालाको मापदण्ड अनुसार विषादीको रोकावट दर ४५ प्रतिशतभन्दा बढी देखिएमा त्यस्ता उत्पादनहरू उपभोग गर्न नमिल्ने र अनिवार्य रूपमा विसर्जन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

यी तीनवटै नमुनामा सो सीमाभन्दा निकै बढी विषादी पाइएकाले तिनलाई बजारमा बिक्री वितरण हुन नदिई नष्ट गरिएको कालीमाटी तरकारी बजार समितिले बताएको छ ।

प्रयोगशालाले ३५ प्रतिशत भन्दा कम विषादी भएकालाई खान योग्य, ३५ देखि ४५ प्रतिशतसम्म भएकालाई केही दिन राखेर मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने र ४५ प्रतिशतभन्दा माथि दर भएकालाई सिधै नष्ट गर्दै आएको छ । शनिबार र आइतबार पनि तरकारीको दैनिक मूल्यसूची सार्वजनिक गर्दा विषादी परीक्षणको रिपोर्ट भने कालीमाटी बजारले सार्वजनिक गरेको छैन ।

काउली लौका
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

प्रदेशसभा खारेज गर्ने स्वर्णिमको प्रतिवेदनमा नेकपाको टिप्पणी : लोकतन्त्र हल्लाउने गन्ध

प्रदेशसभा खारेज गर्ने स्वर्णिमको प्रतिवेदनमा नेकपाको टिप्पणी : लोकतन्त्र हल्लाउने गन्ध
केयरगिभर प्रमाणपत्रमाथि विभागको छानबिन, नक्कली भेटिए कारबाही हुने

केयरगिभर प्रमाणपत्रमाथि विभागको छानबिन, नक्कली भेटिए कारबाही हुने
एमालेले सरकारसँग खोज्यो विष्णु पौडेल पक्राउको कारण

एमालेले सरकारसँग खोज्यो विष्णु पौडेल पक्राउको कारण
रास्वपालाई नेकपाको सन्देश– हामी पुन: प्रतिस्पर्धी शक्ति बनेर आउने छौं

रास्वपालाई नेकपाको सन्देश– हामी पुन: प्रतिस्पर्धी शक्ति बनेर आउने छौं
एमालेले भन्यो- सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्रीले देशसँग माफी माग्नैपर्छ

एमालेले भन्यो- सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्रीले देशसँग माफी माग्नैपर्छ
१८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई रास्वपाले पार्टी सदस्य बनाएको भन्दै कांग्रेसले उठायो प्रश्न

१८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई रास्वपाले पार्टी सदस्य बनाएको भन्दै कांग्रेसले उठायो प्रश्न

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

एक विवश आमा : छोराछोरी सिकिस्त छन्, अस्पताल लैजाने पैसा छैन

एक विवश आमा : छोराछोरी सिकिस्त छन्, अस्पताल लैजाने पैसा छैन
अप्रेसन गर्दा पेटभित्र स्पन्ज छुटेको आशंका : १५ महिनापछि महिलाको मृत्यु

अप्रेसन गर्दा पेटभित्र स्पन्ज छुटेको आशंका : १५ महिनापछि महिलाको मृत्यु
विश्वकप चलिरहँदा किन निलम्बित भयो एन्फा ?

विश्वकप चलिरहँदा किन निलम्बित भयो एन्फा ?
प्रदेशसभा खारेजी : रास्वपाले खोल्यो नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वको ढोका

प्रदेशसभा खारेजी : रास्वपाले खोल्यो नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वको ढोका
उद्घाटनपछि बल्ल प्रतिनिधि यकिन गर्दा रास्वपा महाधिवेशनमा भद्रगोल

उद्घाटनपछि बल्ल प्रतिनिधि यकिन गर्दा रास्वपा महाधिवेशनमा भद्रगोल
रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो

रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो
रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

६ करोडको विश्वकप ट्रफी : आखिर केबाट बनेको छ?

६ करोडको विश्वकप ट्रफी : आखिर केबाट बनेको छ?

10 Stories
विश्वकप, जहाँ कपालले पनि ट्रेन्ड बनाउँछ

विश्वकप, जहाँ कपालले पनि ट्रेन्ड बनाउँछ

9 Stories
विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

6 Stories
बर्ड फ्लू : कतिबेला खतरनाक ?

बर्ड फ्लू : कतिबेला खतरनाक ?

9 Stories
गोल्डेन बुट जित्न सक्ने ६ दावेदार

गोल्डेन बुट जित्न सक्ने ६ दावेदार

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित