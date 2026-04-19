डोल्पाको सुलीगाड खोलामा शव फेला

१४ असार, डोल्पा । डोल्पाको सुलीगाड खोलामा बेवारिसे शव फेला परेको छ ।
जिल्लाको शे-फोक्सुण्डो गाउँपालिका-०८ छेप्कास्थित सुलीगाड खोलामा आइतबार बेवारिसे शव फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
प्रहरीका अक्सर स्थानीयवासीले आइतबार बिहान करिब ११ बजेतिर खोलामा शव देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए।
प्रहरीलाई सूचना प्राप्त नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाको टोली घटनास्थलतर्फ परिचालन गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोल्पाका प्रहरी नायब उपरीक्षक अनिलराज गिरीले जानकारी दिए ।
घटनास्थलमा प्रहरी पुगेपछि मात्रै शवको पहिचान खुल्ने र घटनाबारे थप अनुसन्धान अघि बढाएको प्रहरीले जनाएको छ ।
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