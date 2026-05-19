‘लज्जावती’ का पाँच पोस्टर सार्वजनिक, फिल्म २९ साउनदेखि

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- २९ साउनदेखि प्रदर्शन हुने फिल्म ‘लज्जावती’ को निर्माण टिमले पाँचवटा क्यारेक्टर पोस्टर सार्वजनिक गरेको छ ।
- सार्वजनिक पोस्टरहरूमा प्रमुख कलाकारहरूको प्रेम, संघर्ष र ग्रामीण परिवेश झल्काउँदै पारिवारिक कथावस्तुको संकेत गरिएको छ ।
- राजबहादुर सानेद्वारा लिखित तथा निर्देशित उक्त फिल्म आहा फिल्म्स प्रालिको प्रस्तुतिमा निर्माण भएको हो ।
काठमाडौं । २९ साउनदेखि प्रदर्शनमा आउने तयारीमा रहेको फिल्म ‘लज्जावती’ ले विभिन्न क्यारेक्टर पोस्टर सार्वजनिक गरेको छ । एकैसाथ सार्वजनिक ५ पोस्टरले चरित्र चित्रणबारे प्रकाश पार्छ ।
सार्वजनिक पोस्टरमा प्रमुख कलाकारलाई प्रस्तुत गरिएको छ । यसले मुख्य पात्रको पहिचानसँगै उनीहरूको प्रेम, सम्बन्ध, संघर्ष तथा ग्रामीण परिवेश झल्काएको छ ।
एक पोस्टरमा अभिनेता मुकुन भुसाल र अभिनेत्री जानुका विश्वकर्मा रोमान्टिक मुद्रामा देखिएका छन्, जसले प्रेमकथा हुनसक्ने बुझ्न सकिन्छ । अर्को पोस्टरमा मुकुनको काँधमा श्रीकृष्ण निरौला रमाइलो शैलीमा चढेको दृश्य छ भने जानुका विश्वकर्मा र मेनुका माझी पनि देखिन्छन् ।
यसले पारिवारिक सम्बन्धसँगै हास्य र भावनात्मक पक्षलाई पनि समेटिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । अर्को क्यारेक्टर पोस्टरमा श्रीकृष्ण र मेनुकासँग मुकुन गम्भीर भावमा देखिएका छन् ।
पोस्टरको पृष्ठभूमिले ग्रामीण र सहरी परिवेश दुवैलाई चित्रण गरेको देखिन्छ, जसले सिनेमाको कथा विविध सामाजिक परिवेशमा आधारित हुन सक्ने संकेत दिन्छ ।
सबै पोस्टरमार्फत निर्माण टिमले फिल्मको प्रेम, परिवार, सम्बन्ध र सामाजिक कथावस्तुलाई झल्काउने प्रयास गरेको देखिन्छ । टिमका अनुसार फिल्मले प्रेमसँगै समाजका विविध पक्षलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ ।
आहा फिल्म्स प्रालिको प्रस्तुतिमा बनेको फिल्मका लेखक तथा निर्देशक राजबहादुर साने हुन् । सौरभ वली प्रस्तुतकर्ता रहेको फिल्मका निर्माता कमलप्रसाद शर्मा र सन्दीप कुमार रोकाया हुन् भने दिनेश बुढाथोकी कार्यकारी निर्माताको रुपमा छन् ।
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