+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एलजीले ‘हरेक घरको खुसी, घरघरमा एलजी’ अभियान प्रमुख सहरमा विस्तार गर्दै

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १४ गते १५:१६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • एलजीले 'हरेक घरको खुसी, घरघरमा एलजी' अभियानलाई इटहरी, नारायणघाट, पोखरा, बुटवल र नेपालगञ्ज लगायतका शहरमा विस्तार गर्ने भएको छ।
  • कम्पनीले आफ्ना आधिकारिक वितरक सीजी इलेक्ट्रोनिक्ससँगको सहकार्यमा इसेन्सियल सिरिज अन्तर्गतका नयाँ घरेलु उपकरणहरू सार्वजनिक गरेको छ।
  • यो शृङ्खलामा नेपाली बजारका लागि विशेष रूपमा डिजाइन गरिएका रेफ्रिजेरेटर, वासिङ मेसिन र एयर कन्डिसनर समावेश गरिएको कम्पनीले जनाएको छ।

१४ असार, काठमाडौं । काठमाडौंपछि एलजीले ‘हरेक घरको खुसी, घरघरमा एलजी’ अभियानलाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने भएको छ। यसअन्तर्गत इटहरीमा असार १५, नारायणघाटमा असार १७, पोखरामा असार १९, बुटवलमा असार २१ र नेपालगञ्जमा असार २३ मा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिने कम्पनीले जनाएको छ।

कम्पनीका अनुसार यी कार्यक्रममार्फत स्थानीय उपभोक्ताले एलजीको इसेन्सियल सिरिज अन्तर्गतका उत्पादन प्रत्यक्ष रूपमा अवलोकन तथा प्रयोग गर्न पाउनेछन्।

साथै उत्पादनका विशेषताबारे जानकारी प्राप्त गरी आफ्नो आवश्यकता अनुसार उपयुक्त उपकरण छनोट गर्ने अवसर पनि उपलब्ध हुनेछ।

एलजी इलेक्ट्रोनिक्स सिङ्गापुरले आफ्नो आधिकारिक वितरक सीजी इलेक्ट्रोनिक्ससँगको सहकार्यमा नेपाली उपभोक्ताको आवश्यकता र जीवनशैलीलाई ध्यानमा राखी विकास गरेको नयाँ घरेलु उपकरण शृङ्खला इसेन्सियल सिरिज सार्वजनिक गरेको हो।

यसअघि काठमाडौंस्थित विभान्ता होटलमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा उक्त शृङ्खलाको औपचारिक अनावरण गरिएको थियो।

इसेन्सियल सिरिजमा आधुनिक प्रविधि, उत्कृष्ट कार्यसम्पादन, टिकाउपन तथा किफायती मूल्यलाई समेटिएको कम्पनीले जनाएको छ । यस शृङ्खलामा नेपाली बजारका लागि विशेष रूपमा डिजाइन गरिएका डबल–डोर रेफ्रिजेरेटर, फुल्ली अटोमेटिक टप–लोड वासिङ मेसिन तथा रुम एयर कन्डिसनर समावेश छन्।

 

एलजी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

एक विवश आमा : छोराछोरी सिकिस्त छन्, अस्पताल लैजाने पैसा छैन

एक विवश आमा : छोराछोरी सिकिस्त छन्, अस्पताल लैजाने पैसा छैन
अप्रेसन गर्दा पेटभित्र स्पन्ज छुटेको आशंका : १५ महिनापछि महिलाको मृत्यु

अप्रेसन गर्दा पेटभित्र स्पन्ज छुटेको आशंका : १५ महिनापछि महिलाको मृत्यु
विश्वकप चलिरहँदा किन निलम्बित भयो एन्फा ?

विश्वकप चलिरहँदा किन निलम्बित भयो एन्फा ?
प्रदेशसभा खारेजी : रास्वपाले खोल्यो नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वको ढोका

प्रदेशसभा खारेजी : रास्वपाले खोल्यो नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वको ढोका
उद्घाटनपछि बल्ल प्रतिनिधि यकिन गर्दा रास्वपा महाधिवेशनमा भद्रगोल

उद्घाटनपछि बल्ल प्रतिनिधि यकिन गर्दा रास्वपा महाधिवेशनमा भद्रगोल
रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो

रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो
रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

स्वस्थ आँप कसरी चिन्ने ?

स्वस्थ आँप कसरी चिन्ने ?

8 Stories
६ करोडको विश्वकप ट्रफी : आखिर केबाट बनेको छ?

६ करोडको विश्वकप ट्रफी : आखिर केबाट बनेको छ?

10 Stories
विश्वकप, जहाँ कपालले पनि ट्रेन्ड बनाउँछ

विश्वकप, जहाँ कपालले पनि ट्रेन्ड बनाउँछ

9 Stories
विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

6 Stories
बर्ड फ्लू : कतिबेला खतरनाक ?

बर्ड फ्लू : कतिबेला खतरनाक ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित