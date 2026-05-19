एकान्तकुनास्थित यातायात कार्यालयबाट तीन जना बिचौलिया पक्राउ

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- यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाबाट सेवाग्राहीलाई भ्रममा पारी रकम असुल्ने तीन जना बिचौलियालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
- पक्राउ पर्नेमा अर्जुन रसाईली, महेश सुवेदी र सुदिप माझी रहेका छन् भने उनीहरूविरुद्ध जिल्ला अदालत ललितपुरबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको छ।
- प्रहरीले उनीहरूको साथबाट नगद ४५ हजार ५ सय रुपैयाँसहित तीन वटा गाडीको बिलबुक र सवारी चालक अनुमतिपत्र बरामद गरेको छ।
१४ असार, काठमाडौं । यातायात कार्यालय एकान्तकुनाबाट तीन जना बिचौलिया पक्राउ परेका छन् । सवारी चालक अनुमतिपत्र,सवारी दर्ता/नवीकरण लगायतका सेवाका नाममा सेवाग्राहीलाई भ्रममा पार्ने अनावश्यक रकम असुल्ने बिचौलियाको रुपमा कार्य गर्ने गरेको आरोपमा प्रहरीले ती व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेको हो ।
पक्राउ पर्नेमा ओखलढुङ्गा रागादिप गाउँपालिका–६ घर भइ ललितपुर महानगरपालिका–१३ बस्ने ३७ वर्षीय अर्जुन रसाईली, ललितपुर महानगरपालिका–७ पाटनसुन्धारा घर भएका ३९ वर्षीय महेश सुवेदी र सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका– ३१ का सुदिप माझी रहेका छन् ।
उनीहरूविरुद्ध जिल्ला अदालत ललितपुरबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
पक्राउ परेकाहरूबाट नगद ४५ हजार ५ सय, तीन वटा गाडीको बिलबुक र लाइसेन्स बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
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