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भक्तपुरमा युवकको हत्या आरोपमा तीन जना पक्राउ

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ९ गते १२:०८

९ असार, भक्तपुर । भक्तपुरमा एक युवकको हत्या गरेको आरोपमा तीन जना पक्राउ परेका छन् ।

भक्तपुर नगरपालिका–१ नगरकोटमोड बस्ने महोत्तरी मिथिला नगरपालिका–९ घर भएका २८ वर्षीय आकाश रसाईलीको हत्या अरोपमा प्रहरीले तीन जनालाई पक्राउ गरेको हो।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय समाचार कक्षका अनुसार, उनीहरू सोमबार राति पक्राउ परेका हुन् ।

पक्राउ पर्नेहरूमा भक्तपुर सल्लाघारी बस्ने उदयपुर घर भएका ३१ वर्षीय आयष कार्की, झापा घर भएका २७ वर्षीय दोर्जे शेर्पा र गुल्मी घर भएका ३५ वर्षीय रमेश कुवँर रहेका छन् ।

उनीहरूले धारिलो हतियार चक्कु प्रहार गर्दा आकाश गम्भीर घाइते भएको भन्ने खबर प्राप्त हुनासाथ प्रहरी प्रभाग दुधपाटीबाट खटिएको खटिएको प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो ।

गम्भीर घाइते भएका आकाशको केएमसी अस्पताल सिनामंगलमा थप उपचारको क्रममा मंगलबार बिहान मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

यस सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

पक्राउ भक्तपुर
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