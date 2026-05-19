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एमाले पुनर्गठन गर्न डिजिटल मत सर्वेक्षण

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १५ गते १२:०१

१५ असार, काठमाडौ । नेकपा एमालेका युवाहरुले पार्टी पुनर्गठनबारे मत सर्वेक्षण अभियान पनि शुरु गरेका छन् ।

पार्टीको पुनगर्ठन कार्यदलले सीमित नेताहरुसँग मात्र सुझाव लिएकाले स्वतन्त्र मत सर्वेक्षण सुरु गरिएको उनीहरुले बताएका छन् । ‘एमाले पार्टी जीवनको कुरा नेताहरुलाई मात्रै होइन, सदस्यहरुलाई पनि उत्तिकै चासोको विषय हो,’ अभियानको नेतृत्व गरिरहेका गजेन्द्र थपलियाले भने, ‘यो मत सर्वेक्षणमा पार्टी सदस्य र स्वतन्त्र नागरिकले पनि एमालेबारे धारणा राख्न सक्नेछन् ।’

एमालेको कार्यदलले केन्द्रीय सदस्य, प्रदेशका पदाधिकारी, जिल्लाका पदाधिकारी र जनसंगठनका पदाधिकारीहरुबाट मात्रै सुझाव लिएको छ । यसलाई अपर्याप्त भन्दै सुरु भएको डिजिटल मत सर्वेक्षणमा १८ प्रश्न राखिएको छ ।

जसमा पार्टी पुनगर्ठनका प्रश्नहरु समावेश छन् । कुन कमिटीका नेतालाई नेतृत्वमा ल्याउनेदेखि अर्लि महाधिवेशनको आवश्यकताबारे समेत मत प्रश्नावली राखिएको छ ।

नेकपा‍ एमाले
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