+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

ब्रिटिस काउन्सिलद्वारा विभिन्न शैक्षिक संस्थालाई अवार्ड प्रदान

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १५ गते १२:२८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • ब्रिटिस काउन्सिलले अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षामा योगदान पुर्‍याएका विभिन्न शैक्षिक संस्थालाई राजधानीमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रमबीच अवार्ड प्रदान गरेको छ।
  • अर्बिट ग्रुपले प्लाटिनम पार्टनर अवार्ड र नेपाल शैक्षिक परामर्श संघले टप एसोसिएसन अवार्ड प्राप्त गरेका छन्।
  • ब्रिटिस काउन्सिलकी कन्ट्री एक्जाम डाइरेक्टर प्रतिष्ठा थापा रायमाझीले नेपाली युवालाई अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षासँग जोड्न सहयोग गर्ने साझेदार संस्थाहरूलाई सम्मान गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताइन्।

१५ असार, काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएको भन्दै ब्रिटिस काउन्सिलले विभिन्न शैक्षिक संस्थालाई अवार्ड प्रदान गरेको छ ।

काउन्सिलले अर्बिट ग्रुपलाई ‘प्लाटिनम पार्टनर अवार्ड’ प्रदान गरेको छ । ‘टप एसोसिएसन अवार्ड’ नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले प्राप्त गरेको छ । ‘गोल्ड अवार्ड’ केआईईसी लर्निङ सेन्टर र ‘सिल्भर अवार्ड’ द नेक्स्ट एजुकेसन कन्सल्टेन्सीलाई प्रदान गरिएको छ।

यसैगरी एक्सपर्ट एजुकेसन एन्ड भिसा सर्भिसेज, एईसीसी स्टडी अब्रोड कन्सल्टेन्सी, एओपी ग्लोबल कन्सल्टेन्सी, आईएलटीएस सेन्टर र ब्रिज इन्टरनेसनलले ‘ब्रोन्ज अवार्ड’ प्राप्त गरेका छन् ।

नेपाली युवालाई अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षासँग जोड्न सहयोग गर्ने साझेदार संस्थाहरूलाई सम्मान गर्न पाउँदा खुसी लागेको ब्रिटिस काउन्सिलकी कन्ट्री एक्जाम डाइरेक्टर प्रतिष्ठा थापा रायमाझीले बताइन् ।

राजधानीमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा नेपालका लागि बेलायती राजदूतावासका सामाजिक विकास प्रमुख एन्ड्रियू लङले संस्थाहरूलाई अवार्ड प्रदान गरे । यस सम्मानले थप जिम्मेवारी बढाएको अवार्ड प्राप्त संस्था प्रमुख तथा प्रतिनिधिले बताएका छन् ।

 

ब्रिटिस काउन्सिल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

डोल्पामा भेटिएको शव २४ घण्टापछि निकालियो, पहिचान खुल्यो

डोल्पामा भेटिएको शव २४ घण्टापछि निकालियो, पहिचान खुल्यो
अभिमुखीकरणमै सांसदहरू अनुपस्थित, असन्तुष्ट सभामुखले भने– जनताले मूल्यांकन गर्दैछन्

अभिमुखीकरणमै सांसदहरू अनुपस्थित, असन्तुष्ट सभामुखले भने– जनताले मूल्यांकन गर्दैछन्
एनसेलद्वारा थ्रीजी बन्द गर्ने कार्य तीव्र, ‘भोल्टे’ सेवाको फाइदा लिन आग्रह

एनसेलद्वारा थ्रीजी बन्द गर्ने कार्य तीव्र, ‘भोल्टे’ सेवाको फाइदा लिन आग्रह
इजरायलप्रतिको दृष्टिकोण बदल्दै अमेरिका, नेतान्याहुसँग रिपब्लिकनहरू पनि रुष्ट

इजरायलप्रतिको दृष्टिकोण बदल्दै अमेरिका, नेतान्याहुसँग रिपब्लिकनहरू पनि रुष्ट
नयाँ अनुसन्धानले पत्ता लगायो उमेरसँगै पेटको बोसो बढ्नुको मुख्य कारण

नयाँ अनुसन्धानले पत्ता लगायो उमेरसँगै पेटको बोसो बढ्नुको मुख्य कारण
एसियाको साख धान्ने जापानले स्तब्ध पार्ला ब्राजिललाई?

एसियाको साख धान्ने जापानले स्तब्ध पार्ला ब्राजिललाई?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

एक विवश आमा : छोराछोरी सिकिस्त छन्, अस्पताल लैजाने पैसा छैन

एक विवश आमा : छोराछोरी सिकिस्त छन्, अस्पताल लैजाने पैसा छैन
अप्रेसन गर्दा पेटभित्र स्पन्ज छुटेको आशंका : १५ महिनापछि महिलाको मृत्यु

अप्रेसन गर्दा पेटभित्र स्पन्ज छुटेको आशंका : १५ महिनापछि महिलाको मृत्यु
विश्वकप चलिरहँदा किन निलम्बित भयो एन्फा ?

विश्वकप चलिरहँदा किन निलम्बित भयो एन्फा ?
प्रदेशसभा खारेजी : रास्वपाले खोल्यो नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वको ढोका

प्रदेशसभा खारेजी : रास्वपाले खोल्यो नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वको ढोका
उद्घाटनपछि बल्ल प्रतिनिधि यकिन गर्दा रास्वपा महाधिवेशनमा भद्रगोल

उद्घाटनपछि बल्ल प्रतिनिधि यकिन गर्दा रास्वपा महाधिवेशनमा भद्रगोल
रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो

रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो
रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

स्वस्थ आँप कसरी चिन्ने ?

स्वस्थ आँप कसरी चिन्ने ?

8 Stories
६ करोडको विश्वकप ट्रफी : आखिर केबाट बनेको छ?

६ करोडको विश्वकप ट्रफी : आखिर केबाट बनेको छ?

10 Stories
विश्वकप, जहाँ कपालले पनि ट्रेन्ड बनाउँछ

विश्वकप, जहाँ कपालले पनि ट्रेन्ड बनाउँछ

9 Stories
विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

6 Stories
बर्ड फ्लू : कतिबेला खतरनाक ?

बर्ड फ्लू : कतिबेला खतरनाक ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित