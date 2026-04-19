आइएम जितबहादुर, रोल नं १ र लालीबजारले आइतबारसम्म कति कमाए ?

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- चलचित्र विकास बोर्डले आइतबारसम्म प्रदर्शनमा रहेका तीन नेपाली फिल्मको कमाइ विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
- ‘लालीबजार’ले ९ करोड ३१ लाख ७७ हजार ६९० रुपैयाँ ग्रस कमाउँदै ३ लाख १६ हजार ९३० पटक हेरिएको छ ।
- ‘रोल नं १’ को कमाइ १ करोड ६८ लाख ९५ हजार ९३८ रुपैयाँ पुग्दा ‘आइएम जितबहादुर’ ले ३१ लाख ७ हजार रुपैयाँ मात्र कमाएको छ ।
काठमाडौं । चलचित्र विकास बोर्डले आइतबारसम्म प्रदर्शनरत फिल्मको कमाइ विवरण सार्वजनिक गरेको छ । आइएम जितबहादुर, रोल नं १ र लालीबजारको कमाइ बाहिर आएको छ ।
जसअनुसार, जितु नेपालको फिल्म ‘आइएम जितबहादुर’ बक्सअफिसमा निकै कमजोर देखिएको छ । सोही अवधिसम्म यो फिल्मले ३१ लाख ७ हजार रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ । ९ हजार ६२६ जनाले हेरेका छन् ।
‘रोल नं १’ ले १ करोड ६८ लाख ९५ हजार ९३८ रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ । यसलाई ६५ हजार ३०५ पटक हेरिएको छ ।
‘लालीबजार’ले ९ करोड ३१ लाख ७७ हजार ६९० रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ । सोही अवधिसम्म यो फिल्मलाई ३ लाख १६ हजार ९३० पटक हेरिएको छ ।
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