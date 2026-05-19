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सुनुवार राष्ट्रसेवक स्मारिका २०८३ विमोचन

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १५ गते १७:०८

काठमाडौं । सुनुवार राष्ट्रसेवक समाजको सुनुवार राष्ट्रसेवक स्मारिका २०८३ विमोचन भएको छ । समाजले शनिबार राजधानीमा एक विशेष कार्यक्रमबीच स्मारिकाको दोस्रो अङ्क विमोचन गरेको हो ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी कोशी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रदीप कुमार सुनुवारले सरकारी सेवामा रहेका सुनुवार समुदायका कर्मचारीहरूले इमानदारी, जिम्मेवारी र समर्पणका साथ कार्य गरेको बताए । उनीहरूले समाज तथा राष्ट्र निर्माणमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरिरहेको पनि उनले बताए ।

सुनुवार राष्ट्रसेवक समाजका अध्यक्ष अमरदीप सुनुवारले राज्य तथा राष्ट्र निर्माणमा सुनुवार समुदायका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । समाजद्वारा प्रकाशित स्मारिकाको दोस्रो अङ्कले समुदायका योगदान, अनुभव, इतिहास तथा सिर्जनात्मक गतिविधिलाई दस्तावेजीकरण गर्ने उद्देश्य राखेको र उक्त विषयमा समाज सफल भएको उनको भनाइ छ ।

सोही अवसरमा सुनुवार राष्ट्रसेवक समाजका कोषाध्यक्ष तथा कवि तारादेवी सुनुवारद्वारा लिखित ‘जिर्मा’ कविता सङ्ग्रह परिचर्चा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ । आफ्नो कृतिबारे बोल्दै कवि सुनुवारले ‘जिर्मा’ आफ्नै समाजलाई बुझ्ने, पढ्ने र अनुभूति गर्ने क्रममा सिर्जना भएका कविताहरूको सङ्ग्रह भएको बताउनु भयो ।

‘जिर्मा’ परिचर्चा कार्यक्रममा वक्ता उपप्राध्यापक डा. अशोक थापा र उपप्राध्यापक कुमारी लामाले जिर्मा कवितामाथि समालोचकीय मन्तव्य राख्नु भएको थियो ।

कार्यक्रममा कवि सुनुवारको कृति ‘जिर्मा’माथि टिप्पणी गर्नु हुँदै कवि अमरदीप सुनुवारले ‘जिर्मा’ ले सुनुवार समुदायको भाषा, संस्कार, संस्कृति र सामाजिक जीवनका विविध पक्षलाई कलात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गरेको बताए ।

उनका अनुसार कृतिमा पुरुषसत्तात्मक समाजमा विद्यमान सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकृति, विसङ्गति र विभेदविरुद्ध सशक्त आवाज उठाइएको छ ।
यस्ता सिर्जनाले समुदायको पहिचान, भाषा र संस्कृतिको संरक्षण तथा सामाजिक रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे ।

उक्त कार्यक्रमको अवसरमा आफ्नो जीवनको अमूल्य ३२ वर्ष अनवरत रुपमा राष्ट्रलाई सेवा गरी सेवा निवृत्त हुनु भएका सुनुवार राष्ट्रसेवक समाजका संस्थापक सदस्य मोहन बहादुर सुनुवारलाई सेवा निवृत्त जीवन सफल र उर्जाशीलताको कामना सहित सम्मान गरिएको छ ।

कार्यक्रम सुनुवार राष्ट्रसेवक समाजका प्रमुख सल्लाहका राजेन्द्र प्रसाद सुनुवार, सुनुवार सेवा समाज संघीय समितिका पूर्व अध्यक्ष, होलिष्टिक हस्पिटल तथा रिसर्च सेन्टरका सञ्चालक एलबी मुखिया, सिङ्गापुर पुलिस फोर्सका सेवा निवृत्त टिका राम सुनुवार लगायतको आतिथ्यता र राष्ट्रसेवक कर्मचारी, साहित्यकार र सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिति थियो ।

 

 

सुनुवार सुनुवार समाज
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