विष्णु पौडेलको बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमाथि आज सुनुवाइ हुँदै

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- पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखेको भन्दै दायर बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले मङ्गलबार सुनुवाइ गर्दैछ।
- न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र मेघराज पोखरेलको इजलासले पौडेलको मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्ने भएको छ।
- सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पदको दुरुपयोग गरी अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा पौडेललाई गत साता पक्राउ गरेको थियो।
१६ असार, काठमाडौं । एमाले नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखिएको दाबीसहित परेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमाथि मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ ।
न्यायाधीशहरु टेकप्रसाद ढुंगाना र मेघराज पोखरेलको इजलासले निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्नेछ ।
विशेष अदालतले पौडेललाई थुनामा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन अनुमती दिएपछि सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन परेको थियो ।
पदमा हुँदखा गैरकानूनी रुपमा लाभ लिएको र अपराधबाट सम्पत्ति जोडेको आरोपमा अनुसन्धानका लागि भन्दै सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले पौडेललाई गतसाता पक्राउ गरेको थियो ।
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