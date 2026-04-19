+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

आरेन राइका नजरमा चार कारणले चाहिन्छ संघीयता

संघीयताको सवालमा श्रम संस्कृति पार्टी चट्टान झैँ उभिने र संघीयता किन चाहिन्छ भनेर धारणाहरु राखिरहने बताए । यस सन्दर्भमा उनले संघीयता चाहिने चार आधार प्रस्तुत गरे ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १६ गते १५:०३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले संघीयता प्राप्ति लामो सङ्घर्षबाट भएको उल्लेख गर्दै यसको रक्षाका लागि आफ्नो दल चट्टान झैँ उभिने बताए ।
  • सांसद राईले सन्तुलित बजेट विनियोजन, पहिचानको संरक्षण, छिटो–छरितो सेवा प्रवाह र शासकीय सुधारका लागि संघीयता अपरिहार्य रहेको जिकिर गरे।
  • संघीयता खर्चिलो भएको भाष्य गलत रहेको दाबी गर्दै उहाँले लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयतामाथि छेडखानी गरे नयाँ द्वन्द्व सिर्जना हुने चेतावनी दिए ।

१६ असार, काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राई ‘पछिल्लो समय कता–कता संघीयता माथि आक्रमण हुन्छ कि भन्ने खालको चिन्तन’ सतहमा देखिएको बताउँछन् । फेडरलिजम एण्ड लोकलाइजेशन सेन्टरले मंगलबार काठमाडौंंमा गरेको संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेश संरचनाबारेको संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सांसद राईले संघीयता त्यतिकै नआएको पनि बताए ।

‘यो संघीयताको विषयमा हामी जीवनभरि यो १२/१३ वर्ष संघीयताको लागि संघर्ष गर्दै आएको हो’ उनी भन्छन्, ‘यो संघीयता प्राप्तिको निम्ति थुप्रै नागरिकको योगदान छ । धेरै नागरिकले संघर्ष गरेका छन् र लामो संघर्ष बाट प्राप्त भएको हो ।’

संघीयताको सवालमा श्रम संस्कृति पार्टी चट्टान झैँ उभिने र संघीयता किन चाहिन्छ भनेर धारणाहरु राखिरहने बताए । यस सन्दर्भमा उनले संघीयता चाहिने चार आधार प्रस्तुत गरे ।

पहिलो : संतुलित ढंगले बजेट बिनोजन गर्न ।

‘हिजोको केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले शहर केन्द्रित विकास गरे । गाउँ ठाउँ र पहाड हिमाल र अन्य भूगोलको क्षेत्र पछाडि परे । पछाडि परेको ठाउँमा बजेट पुगेन’ सांसद राई भन्छन्, ‘त्यसकारणले केन्द्रको संतुलित ढंगले बजेट बिनोजन गरेर विकास गर्नको निम्ति संघीयता चाहिन्छ ।’

दोस्रो : पहिचानको संरक्षण गर्न ।

नेपालको विविधता संरक्षणका निम्ति समेत संघीयता चाहिने उनको भनाइ छ ।

‘हामी बहुभासी, बहुधार्मिक, बहुसंस्कृतिको देश भन्छौ । र यो संविधानको प्रस्तावनामै छ’ उनी भन्छन्, ‘यो देशको सबै भाषि, धार्मिक संस्कृति रे ऐतिहासिक सभ्यताको संरक्षणल गर्न र त्यसलाई नामकरण गर्ने यो चाहिन्छ ।’

तेस्रो : छिटो–छरितो सेवा प्रवाह गर्न ।

नागरिकलाई नजिकबाटै सेवा दिलाउन समेत संघीयता चाहिने उनको आग्रह छ ।

‘छिटो–छरितो सेवा सुविधाको कुरा छ । पहिले एउटा पासपोर्ट र नागरिकता बनाउन पर्यो भने काठमाडौँ आउनुपर्ने खालको स्थिति थियो महिनौ दिनसम्म दुख पाइन्थ्यो’ सांसद राई भन्छन्, ‘यो सबै कुरामा तपाईको छिटो छरितो र सरकार छ भन्ने अनुभूति नागरिकलाई दिलाउनुपर्छ ।’

चौथो : संघीयता खर्चिलो छैन ।

पछिल्लो समय संघीयता खर्चिलो भएको भनेर यस्तो भाष्य बनाउने प्रयास भइराखेको उनले बताए ।

‘लाखौं कर्मचारी पाल्न खरबौं खर्च भएको छ । तर तपाईको चार सय, पाँच सय सांसदले पाल्नुको आरोप लगाइएको छ ।’ उनले भने ।

तथापि, प्रदेश सभा सदस्यको संख्याको विषयमाा छलफल गर्न सकिने उनको आग्रह छ । उनी थप्छन्, ‘सांसदको संख्यामा छलफल हुन सक्ला । तर संघीयता नै गलत भन्नु भनेको लामो समयसम्म जो प्राप्त भएको छ त्यो माथि अपमान गर्नु हो ।’

नेपाल भन्दा सानो मुलुकहरुमा संघीयता अभ्यासमा रहेको भन्दै उनले संघीयता आफैमा गलत नरहेको बताए ।

‘संघीयतालाई गलत ढंगले प्रयोग गरेको हो भन्न सकिएला तर संघीयता आफैमा गलत हैन’ उनी भन्छन्, ‘मैले संसद्को रोष्ट्रममा पहिलो पटक बोल्दा सरकारलाई भनेको छु, ‘संघीयता धर्मनिरुपेक्षता, लोकतन्त्र र गणतन्त्र माथि छेडखानी प्रयास नगर्नुहोला ।’

छेडखानी फेरि अर्को आन्दोलन हुने र त्यसले समाजमा द्धन्द्ध सिर्जएन गर्ने उनको चेतावनी छ ।

‘आम नागरिक र सबै सभ्यता भएकाहरु सबैको सिंहदरबार हो भन्ने अनुभूति नभए सिंहदरबारको बिरुद्धमा सधैभरि आन्दोलन हुन्छ, त्यसको बिरुद्धमा संघर्ष भइरहन्छ’ सांसद राई थप्छन्, ‘संघियताको पक्षमा हामी सधै चट्टान झैँ उभिएका छौ र उभिन्छौ ।’

आरेन राई
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

आरेन राईको प्रश्न– जीबी राईलाई जहाँबाट पनि ल्याउँछौं भनेको होइन, खै ?

आरेन राईको प्रश्न– जीबी राईलाई जहाँबाट पनि ल्याउँछौं भनेको होइन, खै ?
नेपालको राजनीतिक परिवर्तनलाई हेर्न सरकारको दृष्टिकोण के हो ?

नेपालको राजनीतिक परिवर्तनलाई हेर्न सरकारको दृष्टिकोण के हो ?
आरेन राईले भने- प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेकोमा आफैंप्रति लज्जा भयो

आरेन राईले भने- प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेकोमा आफैंप्रति लज्जा भयो
थापाथली पुगे श्रम संस्कृतिका सांसद आरेन राई, भने- सुकुमवासीको पक्षमा हामी हुनेछौं 

थापाथली पुगे श्रम संस्कृतिका सांसद आरेन राई, भने- सुकुमवासीको पक्षमा हामी हुनेछौं 
‘संघीयता, धर्म निरपेक्षता र लोकतन्त्रमा दायाँबायाँ गर्न खोजे प्रतिकार गर्छौं’

‘संघीयता, धर्म निरपेक्षता र लोकतन्त्रमा दायाँबायाँ गर्न खोजे प्रतिकार गर्छौं’
मन्त्रीहरूलाई आफ्ना जिल्लाका समस्या बुझाउँदै सांसद राई

मन्त्रीहरूलाई आफ्ना जिल्लाका समस्या बुझाउँदै सांसद राई

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

अत्यधिक चापमा ट्राफिक प्रहरी, एक ट्राफिकको भागमा १४०० सवारी

अत्यधिक चापमा ट्राफिक प्रहरी, एक ट्राफिकको भागमा १४०० सवारी
महाधिवेशन आइसक्दा पनि क्रियाशीलकै किचलो

महाधिवेशन आइसक्दा पनि क्रियाशीलकै किचलो
मनसुन जोखिम थेग्न कति तयार छन् ठूला राजमार्ग ?

मनसुन जोखिम थेग्न कति तयार छन् ठूला राजमार्ग ?
एक विवश आमा : छोराछोरी सिकिस्त छन्, अस्पताल लैजाने पैसा छैन

एक विवश आमा : छोराछोरी सिकिस्त छन्, अस्पताल लैजाने पैसा छैन
अप्रेसन गर्दा पेटभित्र स्पन्ज छुटेको आशंका : १५ महिनापछि महिलाको मृत्यु

अप्रेसन गर्दा पेटभित्र स्पन्ज छुटेको आशंका : १५ महिनापछि महिलाको मृत्यु
विश्वकप चलिरहँदा किन निलम्बित भयो एन्फा ?

विश्वकप चलिरहँदा किन निलम्बित भयो एन्फा ?
प्रदेशसभा खारेजी : रास्वपाले खोल्यो नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वको ढोका

प्रदेशसभा खारेजी : रास्वपाले खोल्यो नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वको ढोका

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

प्रोस्टेट बढेको कसरी थाहा पाउने ?

प्रोस्टेट बढेको कसरी थाहा पाउने ?

8 Stories
असार १५ मा दही चिउरा : मानो खाएर मुरी उब्जाउने बेला

असार १५ मा दही चिउरा : मानो खाएर मुरी उब्जाउने बेला

9 Stories
स्वस्थ आँप कसरी चिन्ने ?

स्वस्थ आँप कसरी चिन्ने ?

8 Stories
६ करोडको विश्वकप ट्रफी : आखिर केबाट बनेको छ?

६ करोडको विश्वकप ट्रफी : आखिर केबाट बनेको छ?

10 Stories
विश्वकप, जहाँ कपालले पनि ट्रेन्ड बनाउँछ

विश्वकप, जहाँ कपालले पनि ट्रेन्ड बनाउँछ

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित