+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

तेह्रथुमको सुङनाममा गुञ्जियो बेठी (तस्वीरहरू)

यदि यस्ता प्रयासलाई निरन्तरता दिन सकियो भने बेठी केवल इतिहासका पानामा सीमित रहने छैन । नयाँ पुस्ताले पनि हिलोमाटोको सुगन्ध, असारे भाकाको लय र नौमती बाजाको तालसँगै आफ्नो मौलिक संस्कृति प्रत्यक्ष अनुभव गर्न पाउनेछन् ।

0Comments
Shares
प्रकाश पाक्साँवा प्रकाश पाक्साँवा
२०८३ असार १७ गते ९:५७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकाले लोपोन्मुख कृषि संस्कृति ‘बेठी’लाई पुनर्जीवित गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय धान दिवसको अवसरमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।
  • नगरप्रमुख अर्जुन माबोहाङले बेठी केवल धान रोप्ने विधि नभई सामाजिक एकता, सामूहिक श्रम र स्थानीय पहिचानसँग जोडिएको जीवन्त सम्पदा भएको बताउनुभयो ।
  • बसाइँसराइ र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगका कारण संकटमा परेको यो परम्परालाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न नगरपालिकाले पहल गरेको हो ।

१७ असार, तेह्रथुम । असार लागेसँगै पहाडका फाँटहरू हरियालीले ढाकिन्छन् । खेतबारीमा धान रोपाइँको चटारो सुरु हुन्छ । तर, तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिका-६ सुङनामको माझखर्कमा यस वर्षको राष्ट्रिय धान दिवस २०८३ विशेष बन्यो । यहाँ केवल धान रोपाइँ मात्र भएन, लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको एक पुरानो कृषि संस्कृति ‘बेठी’लाई पुनर्जीवित गर्ने प्रयाससमेत गरियो ।

धान दिवस १५ नै भएपनि पूर्णिमा दिन भएकाले १६ गते लालीगुराँस नगरपालिकाले बेठी लगाएर धान रोपाइँ गरेपछि गाउँमा पुरानो पुस्ताको सम्झना ताजा भएको छ भने नयाँ पुस्ताले आफ्नो समाजको एक ऐतिहासिक परम्परा प्रत्यक्ष देख्ने अवसर पाएको छ ।

नगरप्रमुख अर्जुन माबोहाङका अनुसार बेठी केवल धान रोप्ने विधि मात्र होइन, गाउँको सामाजिक एकता, सामूहिक श्रम, कृषि संस्कृति र स्थानीय पहिचानसँग जोडिएको जीवन्त सम्पदा हो । ‘हाम्रा पुर्खाले जोगाएर ल्याएको संस्कृति हराउने अवस्थामा पुगेको छ’, उनले भने, ‘बेठी संरक्षण गर्नु भनेको हाम्रो इतिहास, संस्कृति र पहिचान जोगाउनु हो । यो नेपालीहरूको जीवन जिउने कला हो । लोप हुँदै गएको बेठीलाई आउँदो पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम आयोजना गरेका हौँ। हामीले देखेका, भोगेका र जानेका कला, संस्कृति र परम्पराप्रति भोलिको पुस्ताको पनि चासो र संरक्षणको भावना विकसित होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।’

७६ वर्षीया स्थानीय अजिमाया खत्रीले विगतका दिन सम्झिँदै भनिन, ‘पहिले हुनेखाने महाजनहरूले ठूलो खेतीमा बेठी लगाउँथे। हामी पनि सहभागी हुन्थ्यौँ । गाउँका सबै जना भेला भएर नौमती बाजा बजाउँदै, नाच्दै र गाउँदै धान रोप्ने चलन थियो । अहिले त त्यस्तो दृश्य देख्नै पाइँदैन ।’

स्थानीय ओममाया बरालले पनि बाल्यकालका सम्झना सुनाइन् । ‘सानो हुँदा बेठीमा असारे गीत गाउँदै रमाएका दिनहरू अझै सम्झना छन्। धेरै वर्षपछि आज फेरि बेठीमा सहभागी हुन पाउँदा पुराना दिनहरू आँखाअगाडि आए’, उनले भनिन् ।

कृषि प्राविधिक हिमबहादुर थापाका अनुसार नगरपालिकाले रैथाने कृषि, स्थानीय बाली र परम्परागत ज्ञानको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । ‘स्थानीय बाली र कृषि संस्कृतिको संरक्षणले कृषकलाई उत्साहित बनाउनुका साथै भावी पुस्तालाई आफ्नो इतिहास र मौलिक पहिचानसँग परिचित गराउँछ’, उनले बताए ।

आजका सहरिया नयाँ पुस्ताका लागि ‘बेठी’ शब्द नै आश्चर्यको विषय बन्न सक्छ । तर, केही दशकअघिसम्म पूर्वी पहाडका गाउँबस्तीमा बेठी किसान जीवनको अभिन्न हिस्सा थियो । असारे भाका गाउँदै, नौमती बाजा बजाउँदै, बाउसे र रोपाहारबीच दोहोरी खेल्दै धान रोप्ने परम्परा गाउँको सबैभन्दा ठूलो सामूहिक उत्सव मानिन्थ्यो। धान रोपाइँलाई केवल कृषि कार्य नभई पर्वकै रूपमा मनाइन्थ्यो ।

बेठी लगाउने दिन गाउँभरिका मानिसहरू खेतमा भेला हुन्थे । पहिले नै पर्याप्त पानी भएको खेत तयार पारिन्थ्यो । दर्जनौं हलगोरुले खेत जोत्थे। कसैले धानको बेर्ना उखेल्थ्यो, कसैले गरामा पुर्‍याउँथ्यो, कसैले पानीको मात्रा मिलाउँथ्यो भने रोपाहारले लहर मिलाएर धान रोप्थे। नौमती बाजाको तालमा असारे गीत गुञ्जन्थ्यो । बाउसे र रोपाहारबीचको दोहोरीले खेतलाई उत्सवस्थल बनाउँथ्यो । दिनभरको श्रमपछि भोज खाने, माटोको टीका लगाउने, चेलीबेटीलाई दक्षिणा दिने तथा हिलो छ्यापाछ्याप गरेर रमाउने चलनले बेठीलाई किसानको पर्वका रूपमा स्थापित गरेको थियो ।

स्थानीय एकबहादुर बराका अनुसार बेठी केवल श्रम व्यवस्थापनको माध्यम थिएन, यो गाउँ समाजको एकताको प्रतीक पनि थियो । तत्कालीन मुखिया, जिम्मावाल वा ठूला जमीनदारहरूले बेठी आयोजना गर्दा गाउँका प्रत्येक घरबाट एक जना श्रमिक पठाउने चलन थियो । त्यसबेला ज्यालाको व्यवस्था थिएन । गाउँका मानिसहरू सामूहिक हितका लागि स्वेच्छाले श्रमदान गर्थे। यसले गाउँमा सहयोग, सद्भाव र आत्मीयताको भावना बलियो बनाउँथ्यो ।

बेठीको सुरुआत कहिलेदेखि भयो भन्ने यकिन इतिहास नभए पनि यो नेपाली ग्रामीण समाजमा पुस्तौँदेखि चल्दै आएको कृषि परम्परा हो । मानव जीवन र माटोबीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्धको प्रतीक मानिने यो परम्पराले खेतीपातीलाई सामाजिक संस्कारसँग जोडेको थियो । सिमेभूमे पूजा गर्ने, धान राम्रो फलोस् भन्ने कामनासहित भकारी बाँधेर नाच्ने तथा सामूहिक भोज गर्ने चलनले बेठीलाई केवल कृषि गतिविधि नभई सांस्कृतिक समारोहका रूपमा विकास गरेको थियो ।

तर समय परिवर्तनसँगै यो परम्परा क्रमश: हराउँदै गयो। विसं २०२१ को भूमिसुधार कार्यक्रमपछि जिम्मावाल र मुखिया प्रणाली कमजोर बन्दै गयो। सामूहिक श्रमको सट्टा ज्यालादारी प्रथा विस्तार हुन थाल्यो । त्यससँगै ग्रामीण क्षेत्रबाट युवाहरू रोजगारीको खोजीमा सहर केन्द्रित हुन थाले। वैदेशिक रोजगारीप्रतिको आकर्षण बढ्दै गयो । गाउँमा खेतीपाती गर्ने जनशक्ति घट्दै गयो भने परम्परागत कृषि संस्कृतिप्रतिको चासो पनि कमजोर बन्दै गयो ।

अहिले गाउँका धेरै युवाहरू अध्ययन, रोजगारी र सुविधाको खोजीमा सहर तथा विदेशिएका छन्। एक समय बेठीमा रमाउने खेतहरूमा श्रमिकको अभाव हुन थालेको छ । आधुनिक कृषि प्रविधि, मेसिनको प्रयोग, बदलिँदो जीवनशैली र आर्थिक प्राथमिकताले पनि सामूहिक श्रममा आधारित बेठी परम्परालाई ओझेलमा पारेको छ । फलस्वरूप, बेठी अहिले धेरै ठाउँमा स्मृतिमा सीमित हुन थालेको छ ।

आज गाउँघरमा पहिलेजस्तो हलगोरुको प्रयोग कम भएको छ । असारे भाका र नौमती बाजासहितको रोपाइँ देख्न मुस्किल पर्छ । धेरै ठाउँमा खेतबारी बाँझो छन् भने कतिपय कृषियोग्य जमिन श्रमिक अभावकै कारण प्रयोगविहीन बनेका छन । यसरी सामाजिक संरचना, बसाइँसराइ, वैदेशिक रोजगार र बदलिँदो जीवनशैलीका कारण बेठीको अस्तित्व संकटमा परेको हो ।

यही हराउँदै गएको सम्पदालाई पुनर्जीवित गर्न लालीगुराँस नगरपालिकाले सुङनामको माझखर्कमा बेठी लगाएको हो । नगरपालिकाको यो प्रयासलाई स्थानीयहरूले संस्कृति संरक्षणको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिएका छन । कृषकहरूका अनुसार यस्ता कार्यक्रमले गाउँमा हराउँदै गएको सामूहिकता, सहयोगको भावना र कृषि संस्कृतिलाई पुन: जागृत गर्न मद्दत पुग्नेछ ।

विज्ञहरूका अनुसार जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा र जैविक विविधता संरक्षणका विषय विश्वव्यापी चासोका विषय बनेका बेला स्थानीय ज्ञान, रैथाने बाली र परम्परागत कृषि संस्कृतिको महत्व झन् बढ्दै गएको छ । बेठीजस्ता परम्पराले केवल उत्पादन मात्र होइन, समाजलाई एकताबद्ध बनाउने, स्थानीय संस्कृति संरक्षण गर्ने र नयाँ पुस्तालाई आफ्नो इतिहाससँग जोड्ने काम गर्छन ।

सुङनामको माझखर्कमा यस वर्ष गुञ्जिएको बेठीको आवाज केवल धान रोपाइँको आवाज होइन। यो पुर्खाले छोडेर गएको संस्कृति, सहकार्य र सामूहिकताको पुनर्जागरणको सन्देश पनि हो । यदि यस्ता प्रयासलाई निरन्तरता दिन सकियो भने बेठी केवल इतिहासका पानामा सीमित रहने छैन । नयाँ पुस्ताले पनि हिलोमाटोको सुगन्ध, असारे भाकाको लय र नौमती बाजाको तालसँगै आफ्नो मौलिक संस्कृति प्रत्यक्ष अनुभव गर्न पाउनेछन्। त्यसैले बेठीको संरक्षण किसानको मात्र होइन, स्थानीय सरकार, समुदाय र सम्पूर्ण समाजको साझा दायित्व बनेको छ ।

तेह्रथुम बेठी
लेखक
प्रकाश पाक्साँवा

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

तेह्रथुमको सुकुटी : परदेशको कोसेली

तेह्रथुमको सुकुटी : परदेशको कोसेली
तेह्रथुमको चोःत्लुङ पार्कमा भेटियो कीरा खाने अनौठो वनस्पति ‘ड्रोसेरा लुनाटा’

तेह्रथुमको चोःत्लुङ पार्कमा भेटियो कीरा खाने अनौठो वनस्पति ‘ड्रोसेरा लुनाटा’
रास्वपा तेह्रथुमको कार्यसमिति सर्वसम्मत चयन, सुमन बने सभापति

रास्वपा तेह्रथुमको कार्यसमिति सर्वसम्मत चयन, सुमन बने सभापति
संघीयताको छायामा हराउँदै तेह्रथुमको सदरमुकाम म्याङ्लुङको चहलपहल

संघीयताको छायामा हराउँदै तेह्रथुमको सदरमुकाम म्याङ्लुङको चहलपहल
बाँदर धपाउन तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकाले दियो सार्वजनिक बिदा

बाँदर धपाउन तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकाले दियो सार्वजनिक बिदा
छथरमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

छथरमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

जेब्राक्रसमै गइरहेको छ पैदल यात्रुको ज्यान, जरिबानामा केन्द्रित छ सरकारको ध्यान

जेब्राक्रसमै गइरहेको छ पैदल यात्रुको ज्यान, जरिबानामा केन्द्रित छ सरकारको ध्यान
सडकले निलेका जिन्दगीहरू

सडकले निलेका जिन्दगीहरू
अत्यधिक चापमा ट्राफिक प्रहरी, एक ट्राफिकको भागमा १४०० सवारी

अत्यधिक चापमा ट्राफिक प्रहरी, एक ट्राफिकको भागमा १४०० सवारी
महाधिवेशन आइसक्दा पनि क्रियाशीलकै किचलो

महाधिवेशन आइसक्दा पनि क्रियाशीलकै किचलो
मनसुन जोखिम थेग्न कति तयार छन् ठूला राजमार्ग ?

मनसुन जोखिम थेग्न कति तयार छन् ठूला राजमार्ग ?
एक विवश आमा : छोराछोरी सिकिस्त छन्, अस्पताल लैजाने पैसा छैन

एक विवश आमा : छोराछोरी सिकिस्त छन्, अस्पताल लैजाने पैसा छैन
अप्रेसन गर्दा पेटभित्र स्पन्ज छुटेको आशंका : १५ महिनापछि महिलाको मृत्यु

अप्रेसन गर्दा पेटभित्र स्पन्ज छुटेको आशंका : १५ महिनापछि महिलाको मृत्यु

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

प्रोस्टेट बढेको कसरी थाहा पाउने ?

प्रोस्टेट बढेको कसरी थाहा पाउने ?

8 Stories
असार १५ मा दही चिउरा : मानो खाएर मुरी उब्जाउने बेला

असार १५ मा दही चिउरा : मानो खाएर मुरी उब्जाउने बेला

9 Stories
स्वस्थ आँप कसरी चिन्ने ?

स्वस्थ आँप कसरी चिन्ने ?

8 Stories
६ करोडको विश्वकप ट्रफी : आखिर केबाट बनेको छ?

६ करोडको विश्वकप ट्रफी : आखिर केबाट बनेको छ?

10 Stories
विश्वकप, जहाँ कपालले पनि ट्रेन्ड बनाउँछ

विश्वकप, जहाँ कपालले पनि ट्रेन्ड बनाउँछ

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित