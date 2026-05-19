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रास्वपाको अनुशासन आयोगमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश

रास्वपाको अनुशासन आयोगमा उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश लेखनाथ पौडेललाई नियुक्त गरिएको छ । उनी कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका स्थायी बासिन्दा हुन् ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १७ गते १४:४४

१७ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)को प्रथम महाधिपेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ । बुधबार नयाँ निर्वाचित केन्द्रीय समितिले शपथग्रहण गरिसकेपछि केन्द्रीय समिति बैठक बसेको हो ।

बैठकले तीन वटा निर्णय गरेको छ । जसमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न गठित उपसमितिहरू तथा अरु सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्ने पहिलो निर्णय छ ।

यस्तै, पार्टीको विधानअनुसार पहिलो बैठकबाट निर्वाचन, लेखा र अनुशासन आयोग रिक्त हुन नहुने व्यवस्था अनुसार लेखा आयोगको पुरानो कमिटी विघटन गरी पुरानै टिमलाई जिम्मा दिने निर्णय भएको छ ।

यस्तै, रास्वपाको अनुशासन आयोगमा उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश लेखनाथ पौडेललाई नियुक्त गरिएको छ । उनी कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका स्थायी बासिन्दा हुन् ।

पूर्वन्यायाधीश रास्वपा
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