शंकास्पद गतिविधिमा संलग्न ९ जना चिनियाँ नागरिक ललितपुरबाट पक्राउ

१७ असार, काठमाडौं । अध्यागमन विभागले ललितपुरबाट शंकास्पद् गतिविधिमा संलग्न ९ जना चिनियाँ नागरिक पक्राउ गरेको छ ।
ललितपुरको धोबीघाटमा ठूलो संख्यामा चिनियाँ नागरिक शंकास्पद गतिविधिमा संलग्न रहेको सूचनाका आधारमा अनुगमन गर्दा ती व्यक्ति पक्राउ परेको अध्यागमन विभागका प्रवक्ता एवं निर्देशक टीकाराम ढकालले जानकारी दिए ।
विभागको टोलीले धोबीघाटबाट तीन जना, चोभारबाट छ जना चिनियाँ नागरिक पक्राउ गरेको र १८ राहदानी नियन्त्रणमा लिएको उनले बताए ।
प्रारम्भिक अनुसन्धानमा धोबीघाटमा चारतले घर लिएर २९ जना चिनियाँ नागरिक बस्दै आएको खुलेको विभागले जनाएको छ । विभागको टोली पुग्दा ११ जना पुरुष र जना ११ महिला गरी २२ जना चिनियाँ नागरिक फेला परेको प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए ।
‘तीमध्ये ४ जना व्यवसायिक र १८ जना पर्यटक भिसामा नेपालमा रहेको पाइएको छ । सबैसँग वैध भिसा भएपनि २२ जनामध्ये १८ जनाले मात्र राहदानी प्रस्तुत गरेका थिए,’ प्रवक्ता ढकालले भने, ‘बाँकी ४ जनाले राहदानी भिसा प्रयोजनका लागि कानुन व्यवसायीसँग रहेको बताएपछि अनुसन्धानका लागि १८ थान राहदानी नियन्त्रणमा लिइएको हो ।’
उक्त घर ड्रागन ब्रिज इन्टरनेसनल प्रालिले भाडामा लिएको खुलेको अध्यागमन विभागले जनाएको छ । अनुगमनका क्रममा चिनियाँ बसिरहेको घरलाई होस्टेल भनिएपनि त्यहाँ कुनै आधिकारिक साइनबोर्ड, उद्योग दर्ता, स्थानीय तहमा व्यवसाय दर्ता वा अन्य कानुनी कागजात फेला नपरेको विभागले भनेको छ ।
यस्तै, आफूलाई होस्टेल सञ्चालक बताउने कर्मा शेर्पा र मञ्जु लामासँग त्यहाँ बसोबास गर्ने विदेशी नागरिकको अभिलेख वा वास्तविक विवरणसमेत उपलब्ध नभएको पाइएको विभागले बतायो ।
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