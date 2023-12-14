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थमन विक हत्या प्रकरण :

एमालेका पूर्वसांसद कोइरीलाई पाँच वर्ष कैद

असई थमन विक हत्या प्रकरणमा जिल्ला अदालत महोत्तरीबाट सफाई पाएका पूर्व प्रतिनिधिसभा सदस्य लक्ष्मी महतो (कोइरी)लाई उच्च अदालतले दोषी ठहर गरेको छ ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १७ गते १९:३३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • उच्च अदालत जनकपुरले असई थमन विक हत्या प्रकरणमा पूर्व प्रतिनिधिसभा सदस्य लक्ष्मी महतो कोइरीलाई दोषी ठहर गर्दै ५ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ ।
  • जिल्ला अदालत महोत्तरीले कोइरीलाई सफाइ दिएको फैसलालाई उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकनारायण कुँवर र मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले उल्ट्याएको हो ।
  • तत्कालीन लोसपाका मधेश प्रदेश सांसद अभिराम शर्मासमेतले दायर गरेको पुनरावेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले सो आदेश दिएको छ ।

१७ असार, जनकपुरधाम । असई थमन विक हत्या प्रकरणमा जिल्ला अदालत महोत्तरीबाट सफाई पाएका एमाले नेता तथा पूर्व प्रतिनिधिसभा सदस्य लक्ष्मी महतो (कोइरी)लाई उच्च अदालतले दोषी ठहर गरेको छ ।

उनलाई उच्च अदालत जनकपुरले ५ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ । जिल्ला अदालत महोत्तरीले २०८० मंसिर २८ गते सुनाएको फैसालामा हेरफेर गर्दै आदेश सुनाएको हो ।

उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीशद्वय टेकनारायण कुँवर र मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो । जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध तत्कालीन लोसपाका मधेश प्रदेश सांसद अभिराम शर्मापक्ष लगायतले उच्च अदालतमा दायर गरेको पुनरावेदन उपर अदालते सजाय सुनाएको हो ।

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